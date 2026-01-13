Cái giá của cuộc vui ngắn

Ngày 12/1, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Phương Thảo - Đơn nguyên Sử dụng chất và Y học hành vi, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 22 tuổi nhập viện trong tình trạng yếu liệt hai chân, tê bì, khó đi lại, kèm theo các biểu hiện rối loạn tâm thần như hoang tưởng, cảm giác có người muốn hãm hại mình.

Khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân đã sử dụng bóng cười (khí N2O) trong nhiều năm, mỗi lần dùng 30-40 quả, chủ yếu mua qua mạng. Ban đầu, người bệnh chỉ dùng 1-2 quả trong các buổi liên hoan, dần dần lệ thuộc, nâng cao số lượng. Nếu bệnh nhân không sử dụng bóng cười thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Khi vào viện, kết quả xét nghiệm và cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân tổn thương tủy sống ở vùng cổ do ngộ độc khí cười NO2. Người này phải điều trị cả chứng hoang tưởng.

Theo bác sĩ Thảo, không ít bạn trẻ hiện nay mang bóng cười, bình khí N2O ngụy trang trong balo, sử dụng tại nhà hoặc nơi kín đáo nên gia đình không hay biết. Thậm chí, bệnh nhân còn mang theo bình khí N2O bên mình khi đến bệnh viện. Tuy nhiên, hậu quả của việc lạm dụng loại khí này vô cùng nghiêm trọng.

Thạc sĩ Thảo cảnh báo, bóng cười có thể gây ngộ độc cấp với hàng loạt triệu chứng nguy hiểm như hoang tưởng, ảo giác, chóng mặt, nhìn đôi, lú lẫn, ức chế thần kinh trung ương, rối loạn nhịp tim, khó thở, thậm chí ngừng tim và tử vong ngay tại các buổi liên hoan.

Bác sĩ xem hình ảnh ghi nhận một ca tổn thương tủy sống do bóng cười tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BSCC.

Về lâu dài, việc lạm dụng bóng cười gây tổn thương não bộ, suy giảm trí nhớ, phản xạ chậm chạp, tổn thương tủy sống và thần kinh ngoại biên. Nhiều người trẻ bị tê bì, yếu liệt tứ chi, rối loạn vận động, mất khả năng đi lại và có nguy cơ phải ngồi xe lăn suốt đời.

Không chỉ vậy, người sử dụng bóng cười còn dần mất khả năng kiểm soát hành vi và cảm xúc, dễ rơi vào trầm cảm, rối loạn tâm thần. “Nhiều bạn trẻ cười trong cuộc vui nhưng lại khóc khi ở nhà”, bác sĩ Thảo chia sẻ.

Bóng cười có khả năng gây nghiện, tổn thương tim, gan, thận, làm tăng nguy cơ tai nạn, gây nguy hiểm cho cả người sử dụng và những người xung quanh.

Ở phụ nữ mang thai, việc sử dụng bóng cười làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, dị tật thai nhi. Nhiều trường hợp tử vong được ghi nhận do thiếu oxy cấp, ức chế trung tâm hô hấp, rối loạn tim mạch dẫn đến co giật và ngừng tim.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm độc gồm: sử dụng liều cao, liên tục, trong không gian kín, dùng chung với rượu bia hoặc các chất gây nghiện khác, người có bệnh tim mạch, hen phế quản, thiếu máu.

Vì sao bóng cười vẫn hút giới trẻ?

Bác sĩ Thảo cho biết, bóng cười thu hút người trẻ vì tạo cảm giác hưng phấn, khoái cảm nhanh chỉ trong vài phút, ít biểu hiện ngay trên cơ thể nên nhiều người lầm tưởng là “vô hại”, dùng như một chất giải trí ngắn hạn. Ban đầu, khí N2O được sử dụng trong y tế với mục đích giảm đau, gây mê, sau đó lan vào các bữa tiệc và dần trở thành trào lưu.

Hiện nay, bóng cười là chất được sử dụng phổ biến chỉ sau cần sa trong giới trẻ. Tại Việt Nam, bóng cười xuất hiện rộng rãi từ năm 2018, chủ yếu được thanh niên tại các đô thị lớn sử dụng.

“Cuộc vui chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng hậu quả có thể để lại vết đen bệnh tật suốt cuộc đời và những hậu quả không thể đảo ngược”, bác sĩ Thảo nói.

