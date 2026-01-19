Theo quy định tại Nghị quyết 80, đối tượng thụ hưởng gồm trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, học sinh phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên chương trình giáo dục thường xuyên và học sinh tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập, thuộc một trong các trường hợp:

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay những người này đã qua đời.

- Người khuyết tật

- Có cha, mẹ, ông bà, người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.

Học sinh TPHCM

Các đối tượng trên được hưởng các chính sách hỗ trợ gồm:

Hỗ trợ bữa ăn trưa theo mức chi phí thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không quá 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Hỗ trợ chi phí dịch vụ, hoạt động giáo dục và các nội dung phục vụ học tập theo mức thực tế phát sinh.

Hỗ trợ chi phí các hoạt động ngoài giờ học chính khóa theo chương trình của nhà trường.

Hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức cụ thể: Mầm non 300.000 đồng/trẻ/năm học; tiểu học 400.000 đồng/học sinh/năm học; THCS 450.000 đồng/học sinh/năm học; THPT 500.000 đồng/học sinh/năm học. Riêng năm học 2025-2026, mức hỗ trợ bằng 50% so với quy định trên.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tiền hỗ trợ bữa ăn trưa được tính theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học. Các khoản hỗ trợ khác được tính theo thời gian học thực tế của học sinh tại cơ sở giáo dục và không quá 9 tháng/năm học.

Đây là chính sách an sinh xã hội đặc thù của thành phố, nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính và bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền đầy đủ đến phụ huynh và người học về chính sách này, đồng thời chủ động rà soát đối tượng thụ hưởng để triển khai kịp thời.

Nghị quyết số 80 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát, xác định số lượng học sinh đủ điều kiện hưởng chính sách, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện thanh quyết toán đúng quy định.