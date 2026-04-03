Houthi hôm 2/4 cho biết nhóm đã thực hiện cuộc tấn công trên với sự “hợp tác” của các lực lượng ở Iran và Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon. Lực lượng vũ trang thân Tehran ở Yemen tuyên bố vụ tập kích “đã đạt được mục tiêu” nhưng không đưa ra bằng chứng.

Các thành viên Houthi bên hệ thống tên lửa đạn đạo trưng bày của nhóm. Ảnh: The Defense Post

Trong một thông cáo ngắn gọn sau đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định đã “đánh chặn thành công” một tên lửa phóng từ Yemen.

Theo hãng tin CNN, sau gần một tháng không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, lực lượng Houthi đã tiến hành vụ tập kích đầu tiên bằng tên lửa nhằm vào Israel hôm 28/3. Nhóm này viện dẫn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng và những gì họ gọi là “tội ác và các vụ thảm sát” chống lại người dân ở Lebanon, Iran, Iraq và các vùng lãnh thổ Palestine là lý do để can dự vào xung đột.

Trả lời phỏng vấn báo chí cuối tuần trước, Thiếu tướng Omar Ma’rabouni của Houthi tiết lộ việc nhóm này tham gia xung đột nhằm “làm phức tạp thêm tình hình vốn đã rối rắm đối với người Mỹ và Israel”.

Ông Ma’rabouni cũng chỉ ra lợi thế của Yemen đối với các tuyến đường hàng hải quan trọng, bao gồm Biển Đỏ, Biển Ảrập, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab. Theo viên chỉ huy Houthi này, vị trí như vậy ảnh hưởng trực tiếp đến “sự di chuyển của quân đội” cũng như hạn chế tính linh hoạt hoạt động của các lực lượng Mỹ và Israel trong khu vực.

Sau cuộc tập kích Israel hôm 28/3, một cố vấn cấp cao của Houthi phát biểu trên đài truyền hình Al Araby: “Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch để ngăn chặn tàu thuyền Israel đi qua eo biển Bab al-Mandab”. Lời đe dọa này được đưa ra vài ngày sau khi Iran quả quyết sẽ “hành động” tại tuyến đường thủy quan trọng này.

Diễn biến mới báo hiệu việc mở ra một mặt trận khác trong cuộc xung đột đang lan rộng ở Trung Đông. Giới quan sát lo ngại điều này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng dầu mỏ và kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ giao tranh giữa Mỹ và Israel với Iran.