Theo báo Guardian, khi được hỏi về những chỉ trích gần đây của ông Trump đối với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran, ông Macron hôm nay (2/4) cho hay: “Tôi không muốn bình luận liên tục về một chiến dịch mà người Mỹ đã tự quyết định cùng với Israel. Họ có thể than phiền về việc họ không được giúp đỡ, nhưng đó không phải là chiến dịch của chúng tôi. Chúng tôi muốn hòa bình càng sớm càng tốt”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA-EFE

Trao đổi với báo chí khi đang có chuyến công du Hàn Quốc, ông Macron cũng mạnh mẽ bảo vệ các giá trị của NATO, đồng thời cảnh báo về những phát biểu hoài nghi cam kết của Mỹ đối với liên minh quân sự này.

“Tôi tin các tổ chức và liên minh như NATO thì lòng tin chính là nền tảng, đặc biệt với các vấn đề quân sự và chiến lược. Nếu bạn nghi ngờ về cam kết của mình mỗi ngày, bạn sẽ làm xói mòn chính bản chất của nó”, Tổng thống Pháp nói.

Ông Macron nhấn mạnh tất cả các bên đã ký vào Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng là ký kết tham gia liên minh. “Chúng ta cần phải nghiêm túc và nếu bạn muốn nghiêm túc, bạn không nên đi khắp nơi nói ngược lại những gì bạn đã phát biểu ngày hôm trước. Tôi nghĩ có quá nhiều lời nói suông”, ông Macron nói thêm.

Ngoài ra, ông Macron cho rằng việc phát động một chiến dịch quân sự để buộc Iran mở lại eo biển Hormuz là “không thực tế”. Đây được coi là câu trả lời của nhà lãnh đạo Pháp sau khi Tổng thống Mỹ Trump thúc giục các nước đồng minh nỗ lực khai thông tuyến đường biển quan trọng đã bị Tehran phong tỏa này.

"Một số người bảo vệ ý tưởng giải phóng eo biển Hormuz bằng vũ lực thông qua một chiến dịch quân sự. Mỹ đôi khi cũng bày tỏ lập trường này. Đây chưa bao giờ là lựa chọn mà chúng tôi ủng hộ vì nó không thực tế. Việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian và sẽ khiến tất cả những người đi qua eo biển Hormuz phải đối mặt với mối đe dọa từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cũng như tên lửa đạn đạo của Iran”, ông Macron giải thích.

Tổng thống Pháp sau đó kêu gọi các bên nối lại đối thoại để giải quyết xung đột. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng eo biển Hormuz phải được mở cửa trở lại vì nó có tầm quan trọng chiến lược đối với dòng chảy năng lượng, phân bón và thương mại quốc tế. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được khi tham vấn với Iran”, ông Macron cho biết.