Chiến dịch quân sự của Israel khiến Gaza bị tàn phá nặng nề. Video: The Guardian

Theo đài RT, Bỉ, nơi đặt trụ sở của cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/9 đã công bố biện pháp trên trong bối cảnh Israel phải chịu áp lực ngày càng tăng về việc phải ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo Hamas và cho phép đưa thêm viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cho biết: "Trước thảm kịch nhân đạo ở Gaza, Bỉ đã quyết định gia tăng sức ép với Chính phủ Israel và nhóm vũ trang Hamas. Quyết định này không phải để trừng phạt người dân Israel mà nhằm bảo đảm chính phủ của họ tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đồng thời hành động để thay đổi tình hình trên thực địa".

Các lệnh trừng phạt bao gồm cấm nhập khẩu sản phẩm từ các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây và hạn chế hỗ trợ lãnh sự đối với công dân Bỉ sống tại các khu định cư bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Theo ông Prevot, Brussels cũng sẽ xem xét việc mua sắm liên quan đến các công ty Israel và đưa 2 bộ trưởng Israel cực đoan, một số người định cư bạo lực và các nhà lãnh đạo Hamas vào "danh sách đen". Quan chức này nói thêm, Bỉ sẽ thúc đẩy việc đình chỉ thỏa thuận thương mại của EU với Israel.

Một số quốc gia, bao gồm Pháp, có kế hoạch công nhận Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9. Kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Israel.

Tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Pháp và Australia không giải quyết được vấn đề bài Do Thái và theo ông, việc công nhận Palestine chỉ càng khiến Hamas thêm hung hăng.

Israel đã bác bỏ cảnh báo của Liên Hợp Quốc về nạn đói ở Gaza, nơi hơn 63.500 người đã thiệt mạng kể từ tháng 10/2023. Nước này cam kết cho phép chuyển hàng viện trợ vào Gaza nhưng không thông qua các điểm phân phối họ cho là nằm dưới sự kiểm soát của Hamas.