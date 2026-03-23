Ngày 23/3, Công an xã Thường Tân (TPHCM) cho biết, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Công an xã Thường Tân đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

4 đối tượng tham gia hỗn chiến bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Điệp Văn Khánh (SN 1984, ngụ tỉnh Cà Mau); Lê Hiền (SN 1998, ngụ TPHCM); Nguyễn Hoàng Sang (SN 2000, ngụ TPHCM) và Đặng Văn Nam (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 19/3, do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển đá, các đối tượng chia thành hai nhóm sử dụng dao, mã tấu rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực làm việc của một mỏ đá ở xã Thường Tân.

Một số người chứng kiến đã quay lại vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh nhóm đối tượng dùng hung khí hỗn chiến tại mỏ đá. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, Công an xã Thường Tân đã xác định được danh tính các đối tượng có liên quan và triệu tập để làm việc. Quá trình đấu tranh, những người này thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.