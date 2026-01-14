Theo CNN, giới chức quân đội Mỹ ngày 14/1 đã tiết lộ về việc Lầu Năm Góc khuyến cáo một số nhân viên và gia đình của các binh sĩ rời khỏi căn cứ không quân Al Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của Washington tại Qatar.

"Đây là biện pháp điều chỉnh bố trí lực lượng mang tính phòng ngừa, không phải lệnh sơ tán", một quan chức Mỹ nói.

Căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar. Ảnh: NYT

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran cảnh báo các quốc gia lân cận rằng căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. "Tehran đã trao đổi với các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ, rằng căn cứ Mỹ trên lãnh thổ của những nước này sẽ trở thành mục tiêu nếu Washington quyết định tấn công Iran", nguồn tin của truyền thông Anh tiết lộ.

Vào tháng 6 năm ngoái, sau khi Mỹ tiến hành không kích Iran, một số nhân viên và người thân của binh lính cũng được lệnh di dời khỏi các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Căn cứ Al Udeid là nơi đồn trú của khoảng 10.000 lính Mỹ, đã bị Iran tấn công trả đũa vào tháng 6/2025. Hiện tại, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Iran, Al Udeid đang đứng trước nguy cơ trở thành mục tiêu một lần nữa.

Trong tối 14/1, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc với cả Mỹ và Iran để thúc đẩy hai bên đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy vậy, nỗ lực trung gian này đang tiến triển rất chậm.