Tối 5/2, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, thông tin kèm hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 cán bộ CSGT hy sinh là sai sự thật, xuyên tạc một vụ việc đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Theo Phòng CSGT, các thông tin phát tán trên mạng xã hội là sai sự thật.

Ảnh chụp màn hình

Theo đó, qua rà soát không gian mạng, Phòng CSGT Công an Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung “Tin buồn: Lại thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh vì tai nạn trên cao tốc”. Các bài viết này nêu chi tiết tên tuổi, cấp bậc các cán bộ, nguyên nhân vụ tai nạn, kèm hình ảnh xe chuyên dụng hư hỏng nặng, tạo cảm giác sự việc vừa mới xảy ra.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Hình ảnh và nội dung được sử dụng thực chất liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 5/2014 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đã được các cơ quan chức năng và báo chí chính thống đưa tin tại thời điểm đó.

“Việc cố tình sử dụng thông tin cũ, thay đổi mốc thời gian và khẳng định sự việc vừa xảy ra là hành vi gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và gây hoang mang trong dư luận”, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội khẳng định.

Cũng theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.