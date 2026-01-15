Ông Lê Hoài Trung sinh ngày 27/4/1961; là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13; có trình độ tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật và Ngoại giao. Ông trải qua nhiều cương vị quan trọng tại Bộ Ngoại giao (Thứ trưởng, Đại sứ, Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc), Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Lê Hoài Trung là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Phạm Thắng

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận, nhất trí ủng hộ đối với ông Lê Hoài Trung; đánh giá cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kiến thức sâu rộng về đối ngoại, luật pháp, khả năng lãnh đạo, điều hành và những đóng góp, nỗ lực trong công tác, phục vụ nhân dân, đóng góp thiết thực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước trong thời gian qua.

Cử tri kỳ vọng ông sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: BNG

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; chú trọng gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Trước đó, sáng nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Kết quả, cử tri thống nhất đề nghị giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Cử tri đánh giá ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại địa phương.

Trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ, ông Đỗ Thanh Bình nhanh chóng nắm bắt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ từ tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương đến hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trong bối cảnh toàn ngành bước vào giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chương trình cải cách tiền lương 2026.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình là người hòa nhã, gần gũi, có trách nhiệm với cán bộ, công chức và quan tâm đến đời sống đội ngũ.

Nhiều ý kiến cho rằng nhân sự được giới thiệu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội cả về phẩm chất chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác lẫn trách nhiệm với hệ thống quản trị quốc gia.

Bộ Tài chính hôm nay cũng tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các lãnh đạo và cử tri cơ quan đã giới thiệu ông tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị của cá nhân trước Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và cử tri ngành Tài chính nói riêng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ không ngừng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Ông cam kết tham gia tích cực, có chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội, bao gồm đóng góp vào các dự án luật, nghị quyết, góp phần thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 14, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trọng tâm là các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, ông sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyền giám sát của đại biểu Quốc hội, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri.