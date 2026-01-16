100% cử tri có mặt đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Lương Văn Anh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Các cử tri khẳng định, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường là cán bộ, đảng viên có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; nghiêm túc, thường xuyên phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Ông cũng có tinh thần đoàn kết, quy tụ, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ; có thái độ đúng mực, tôn trọng, cầu thị trong quan hệ phối hợp với các tổ chức và cá nhân; sâu sát thực tế.

Biểu quyết nhất trí giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Bộ trưởng Trần Đức Thắng là cán bộ được đào tạo bài bản, được rèn luyện từ thực tiễn, kinh qua nhiều vị trí công tác, phụ trách nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương; là người lãnh đạo có bản lĩnh, trí tuệ, luôn tâm huyết, trăn trở và có trách nhiệm cao với công việc...

Trên các cương vị công tác, ông đã cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Trần Đức Thắng đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Với ông Phùng Đức Tiến, các cử tri đánh giá có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; nghiêm túc, thường xuyên phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; có tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp nơi công tác.

Ông Phùng Đức Tiến được đào tạo bài bản, có trình độ lý luận, chuyên môn cao; đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa 13; là cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, nghiêm túc; chỉ đạo, xử lý công việc quyết đoán, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả...

Với ông Lương Văn Anh, cử tri nhận xét luôn nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, đơn vị; giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống. Ông có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm túc sự phân công của cơ quan, đơn vị; giữ gìn đoàn kết thống nhất, phối hợp trong công tác.

Ông Lương Văn Anh là cán bộ được đào tạo cơ bản; có năng lực tổ chức, chỉ đạo, điều hành công việc; có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; có khả năng phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị; thể hiện được vai trò của người cán bộ lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành, quản lý công việc.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm và trở thành đại biểu Quốc hội khóa 16, ông và các cán bộ sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; tham gia chất lượng, trách nhiệm vào các hoạt động của Quốc hội; thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát tối cao, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân thông qua các hình thức tiếp xúc cử tri, hội nghị…

“Chúng tôi cũng ý thức sâu sắc rằng, dù tham gia hoạt động Quốc hội ở bất kỳ cương vị nào, người đại biểu nhân dân phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết; không ngừng học hỏi, lắng nghe, cầu thị và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri, của đồng chí, đồng nghiệp”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ.

Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ đã lấy ý kiến của cử tri nơi công tác với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tại tỉnh Ninh Bình.

Ông được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Điều tra tội phạm kinh tế (Học viện Cảnh sát nhân dân); trình độ Tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm.

Ông có kinh nghiệm phong phú, đa dạng trong nhiều lĩnh vực, đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan Trung ương và địa phương.

100% cử tri Thanh tra Chính phủ tán thành, nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.