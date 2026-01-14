Ban Nội chính Trung ương hôm nay tổ chức hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, thông tin về quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, các ý kiến cử tri đều khẳng định ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác toàn diện, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và uy tín để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nội chính

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm kiên định và tinh thần trách nhiệm của ông Lê Minh Trí. Trải qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào ông Lê Minh Trí cũng thể hiện là cán bộ có trí tuệ, mẫn cán, tận tụy, quyết đoán, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sâu sát, nói đi đôi với làm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Ông Lê Minh Trí có khả năng quy tụ, đoàn kết đội ngũ cán bộ, công chức, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực được phân công. Trên cương vị đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Trí luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức; có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tạo được uy tín cao trong cơ quan, được cán bộ, đảng viên tin tưởng, tín nhiệm.

Phát biểu trước cử tri Ban Nội chính Trung ương, ông Lê Minh Trí cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các lãnh đạo và cử tri cơ quan. Ông khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự mà trước hết là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

Ông cho biết, trong quá trình tham gia hoạt động Quốc hội, luôn chấp hành nghiêm trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và chuyển tải đầy đủ, kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng thời, tại các đợt giám sát, chất vấn của Quốc hội, trên cương vị là người đứng đầu ngành, trước đây là Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, ông luôn chủ động xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là người đứng đầu cơ quan được phân công phụ trách.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Cũng trong chiều nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Văn Giang, Chánh Văn phòng giữ chức Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính; bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trường, Phó vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thư ký Phó trưởng ban thường trực giữ chức Chánh Văn phòng.