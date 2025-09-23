www_thesun_co_uk chloe kelly 69th ballon dor 1025840430.jpg
Nữ MC Thể thao Kate Scott là người dẫn chính lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025
G1ej1WhXkAAvRvP.jpeg
Vương phi xứ Monaco - Charlene Lynette Wittstock
www_thesun_co_uk chloe kelly 69th ballon dor 1025840430 (2).jpg
Nhà vô địch Euro nữ tuyển Anh - Chloe Kelly gây ấn tượng mạnh
www_thesun_co_uk chloe kelly 69th ballon dor 1025840430 (1).jpg
Đội trưởng nữ tuyển Anh - Leah Williamson
G1emLNBWcAEkFQN.jpeg
Quả Bóng Vàng nữ 2025 - Aitana Bonmati
www_thesun_co_uk 79cc8814 dfe8 4697 ad94 105b11524cc7.jpg
Ngôi sao tuyển nữ Anh - Alessia Russo
www_thesun_co_uk 79cc8814 dfe8 4697 ad94 105b11524cc7 (2).jpg
Thủ thành Donnarumma cùng vợ xinh đẹp
www_thesun_co_uk 79cc8814 dfe8 4697 ad94 105b11524cc7 (1).jpg
Tài năng trẻ Joao Neves đi cùng bạn gái

Nguồn ảnh: Ballon d'Or và Shutterstock

MU và Liverpool vỡ mộng chiêu mộ Marc Guehi
MU và Liverpool vỡ mộng chiêu mộ Marc Guehi
Trung vệ Marc Guehi nói rõ với người đại diện của mình rằng, anh quyết tâm chuyển đến Real Madrid hè tới, sau khi thương vụ gia nhập Liverpool đổ bể phút chót.