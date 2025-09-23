Marseille gây địa chấn tại “Le Classique” khi hạ gục PSG 1-0 ngay trong đêm trao Quả bóng Vàng, khép lại chuỗi 5 năm toàn thua và khiến đối thủ ôm hận cay đắng.
Nguồn ảnh: Ballon d'Or và Shutterstock
Vượt qua đàn em Lamine Yamal, Ousmane Dembele đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025, sau một năm đại thành công cùng PSG.
Chelsea có cơ hội rước về Mike Maignan mà không tốn xu phí chuyển nhượng nào hè tới, để củng cố vị trí trong khung gỗ.
Trung vệ Marc Guehi nói rõ với người đại diện của mình rằng, anh quyết tâm chuyển đến Real Madrid hè tới, sau khi thương vụ gia nhập Liverpool đổ bể phút chót.
Người Pháp tin vào chiến thắng của Ousmane Dembele, trong khi "ông hoàng truyền thông" Lamine Yamal khao khát “cướp” Quả bóng vàng 2025.