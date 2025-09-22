Trực tiếp lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 Mời quý độc giả VietNamNat theo dõi diễn biến trực tiếp lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 (Ballon d'Or) được tổ chức tại nhà hát Chatelet, Paris tối nay 22/9.

Đêm nay, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Nhà hát Theatre du Chatelet (Paris), nơi diễn ra Gala trao giải Quả bóng vàng 2025 – sự kiện danh giá do tạp chí France Football khởi xướng từ năm 1956.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trên FPT Play hoặc trang chủ UEFA. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp những diễn biến mới nhất về buổi lễ này.

Ousmane Dembele (PSG) và Lamine Yamal (Barcelona) là hai ứng viên sáng giá nhất - Ảnh: Goal

Cơ chế bầu chọn dựa trên thành tích cá nhân, tập thể và sự nghiệp, với 100 nhà báo bình chọn giải nam và 50 nhà báo cho giải nữ. Thang điểm từ 15 điểm cho vị trí số một, giảm dần đến 1 điểm cho hạng mười. Đáng chú ý, năm nay có sự cân bằng hơn giữa bóng đá nam và nữ.

Hai ứng viên sáng giá là Ousmane Dembele (PSG) và Lamine Yamal (Barcelona). Dembele ghi 35 bàn, 16 kiến tạo, góp công lớn giúp PSG giành 5 danh hiệu. Trong khi đó, Yamal 18 tuổi – ghi 18 bàn, 25 kiến tạo, trở thành linh hồn Barcelona và giúp đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết Nations League.

Trước giờ G, nhà báo Argentina Pablo Giralt bất ngờ đăng ảnh rò rỉ cho thấy Yamal đoạt Quả bóng vàng, Dembele giành bạc, Vitinha đoạt đồng. Tuy nhiên, France Football khẳng định giữ kín kết quả tới phút chót, càng khiến bầu không khí thêm phần hồi hộp.