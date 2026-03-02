Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 55.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chỉ còn 13 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 15/3).

Phiên họp thứ 55 được tổ chức sớm hơn so với thông lệ và chia thành 2 đợt. Việc chia đợt họp nhằm vừa bảo đảm tiến độ chương trình lập pháp và các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 sẽ thực hiện công tác nhân sự trong gần 1 tuần. Sau đó, Quốc hội nghỉ và họp đợt 2 kéo dài 1 tuần để thông qua các luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Do khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, những chính sách còn có các phương án lựa chọn.

“Quan điểm chung là làm đến đâu chắc đến đó, chất lượng là yếu tố quyết định". Nhấn mạnh yêu cầu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định, tuân thủ nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy định số 178 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ các cơ quan trình, bảo đảm đúng thủ tục, đúng thời gian và đặt chất lượng lên hàng đầu.

Việc chuyển giao nhiệm kỳ cần bảo đảm thông suốt

Với nhóm luật thuộc lĩnh vực tư pháp, quyền công dân như Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Vì vậy quy định phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, hạn chế tối đa phát sinh thủ tục không cần thiết.

Với Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải tạo được cơ chế đặc thù rõ ràng, thực chất, không dàn trải; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực; chính sách đưa ra phải khả thi, triển khai được ngay, tránh quy định chung chung.

Với Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh phải bảo đảm tính ổn định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp; không để tạo tâm lý lo lắng trong xã hội.

Với Luật Thi đua, khen thưởng, phải bảo đảm thi đua thực chất, khắc phục bệnh hình thức, khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo động lực phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nếu các cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, Ủy ban Thường vụ sẽ cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác như dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền khác.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ khâu nào. Việc chuyển giao nhiệm kỳ cũng cần bảo đảm thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không gián đoạn hoạt động của các cơ quan.

Trong thời gian rất ngắn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, phiên họp này phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Theo ông, đây đều là những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.