Mỗi khoản tiền dành dụm hôm nay, dù nhỏ, đều là một bước tiến giúp bạn xây dựng sự tự chủ tài chính và tự tin theo đuổi những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Có những câu hỏi bạn không nên bỏ qua khi gửi tiết kiệm.

Tiết kiệm không có nghĩa là từ bỏ mọi sở thích hay nhu cầu cá nhân, mà là biết cân đối giữa tận hưởng hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Không có một con số tiết kiệm lý tưởng dành cho tất cả mọi người. Mức phù hợp là khoản tiền bạn có thể duy trì đều đặn mà không gây áp lực lên chi tiêu thiết yếu.

Dưới đây là những câu hỏi bạn nên cân nhắc trước khi gửi tiết kiệm.

Nên chọn kỳ hạn tiết kiệm như thế nào?

Hãy bắt đầu từ thời điểm dự kiến cần sử dụng tiền. Khoản dành cho chi tiêu hằng ngày hoặc những nhu cầu có thể phát sinh trong vài tháng tới nên được giữ ở dạng dễ tiếp cận, thay vì gửi toàn bộ vào kỳ hạn dài.

Với phần tiền chưa cần dùng ngay, bạn có thể so sánh các kỳ hạn gửi, mức lãi suất, phương thức nhận lãi và điều kiện rút trước hạn. Nếu chưa chắc chắn về thời điểm cần tiền, có thể chia khoản tiết kiệm thành nhiều sổ hoặc khoản tiền gửi với kỳ hạn khác nhau để tăng tính linh hoạt.

Tiết kiệm bao nhiêu là đủ để bắt đầu?

Không có một con số chung cho tất cả. Bắt đầu từ dòng tiền, quỹ dự phòng và những mục tiêu gần để hình thành thói quen tích lũy, thay vì chờ đến khi thật dư dả.

Những năm đầu đi làm, khi thu nhập còn hạn chế và nhiều khoản chi đang chờ phía trước, tiết kiệm thường được xem là mục tiêu dành cho lúc tài chính dư dả hơn. Nhưng thực tế, bạn không cần một số tiền lớn để bắt đầu. Điều quan trọng là xây dựng thói quen tích lũy phù hợp ngay từ những khoản thu nhập đầu tiên.

Có nên đợi thu nhập cao mới tiết kiệm?

Đối với người trẻ, khi vừa đi làm, tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và những nhu cầu cá nhân có thể chiếm phần lớn thu nhập. Vì vậy, suy nghĩ “đợi khi nào dư dả mới tiết kiệm” rất dễ khiến kế hoạch tích lũy liên tục bị trì hoãn.

Thay vì đặt ra con số quá lớn, hãy bắt đầu với khoản tiền có thể duy trì đều đặn. Chẳng hạn, nếu thu nhập mỗi tháng là 10 triệu đồng, việc dành riêng 500.000 đồng tương đương 5% thu nhập đã là một khởi đầu tích cực.

Khi thu nhập tăng hoặc chi tiêu được tối ưu, bạn có thể nâng dần mức tiết kiệm. Số tiền ban đầu không quyết định toàn bộ thành công của kế hoạch; sự đều đặn và khả năng duy trì mới là nền tảng quan trọng.

Số tiền ban đầu không quyết định thành công của kế hoạch, mà chính sự đều đặn mới tạo nên nền tảng tài chính lâu dài. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tiết kiệm cho mục đích gì?

Một khoản tiết kiệm sẽ có ý nghĩa hơn khi gắn với điều bạn thực sự mong muốn. Đó có thể là chiếc máy tính phục vụ công việc, một khóa học nâng cao kỹ năng, chuyến du lịch đầu tiên bằng tiền tự kiếm được hoặc khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

Hãy chia mục tiêu thành những cột mốc nhỏ và xác định thời gian thực hiện. Ví dụ, để tích lũy 12 triệu đồng trong một năm, bạn cần dành khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính lãi. Nếu con số này vượt quá khả năng hiện tại, hãy kéo dài thời gian hoặc điều chỉnh mục tiêu thay vì từ bỏ hoàn toàn.

Bên cạnh những kế hoạch cá nhân, bạn nên từng bước xây dựng quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng chi phí thiết yếu. Đây là nguồn tài chính giúp chủ động hơn trước các tình huống như gián đoạn thu nhập, thay đổi công việc hoặc phát sinh chi phí y tế.

Làm sao để duy trì đều đặn?

Một cách đơn giản để duy trì tích lũy là dành riêng khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương, thay vì chờ đến cuối tháng. Bạn có thể thiết lập chuyển tiền định kỳ sang tài khoản riêng để hạn chế việc sử dụng vào những khoản chi không nằm trong kế hoạch.

Đồng thời, hãy theo dõi chi tiêu để nhận diện những khoản có thể điều chỉnh mà không làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống. Đây là thói quen tiết kiệm phù hợp với sản phẩm tiền gửi "Tiết kiệm tích luỹ" theo phương châm "ít thôi nhưng đều đặn".

Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu tiết kiệm?

Mỗi ngân hàng sẽ có những quy định về mức gửi tiết kiệm tối thiểu. Mức phổ biến hiện nay là từ 500.000 đến 1.000.000 đồng cho một lần mở thẻ tiết kiệm mới.

Tuy nhiên, cũng có những ngân hàng quy định số tiền tối thiểu để bắt đầu chỉ từ 100.000 đồng.

Đối với sản phẩm tiết kiệm qua chứng chỉ tiền gửi, số tiền tối thiểu có thể lên tới 100.000.000 đồng, nhưng cũng có ngân hàng quy định mức tối thiểu là 1.000.000 đồng.

Gửi tiết kiệm online và tại quầy có khác nhau không?

Khác nhau chủ yếu ở kênh giao dịch, thao tác và có thể cả lãi suất, điều kiện sản phẩm. Gửi online cho phép khách hàng thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, thuận tiện khi không cần đến điểm giao dịch. Trong khi đó, gửi tại quầy có nhân viên hỗ trợ trực tiếp, phù hợp với người cần được giải thích kỹ về thủ tục và điều khoản.

Rút tiết kiệm trước hạn có bị mất toàn bộ tiền lãi không?

Không nhất thiết mất toàn bộ tiền lãi, nhưng số tiền thực nhận có thể thấp hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu.

Phần tiền rút trước hạn thường chỉ được hưởng lãi không kỳ hạn theo quy định (từ 0,1-0,5%/năm); phần còn lại có thể giữ lãi suất đã thỏa thuận nếu sản phẩm cho phép rút một phần. Do đó, trước khi gửi, nên tìm hiểu sản phẩm có cho phép rút một phần hay không, điều kiện rút và cách tính lãi trong từng trường hợp.

Nên chọn nhận lãi trước, định kỳ hay cuối kỳ?

Nếu muốn dùng tiền lãi cho chi tiêu thường xuyên, hãy tìm hiểu lựa chọn lĩnh lãi định kỳ. Nếu chưa cần dùng lãi, có thể cân nhắc nhận cuối kỳ. Số lãi tổng cộng có thể khác nhau theo phương thức và mức lãi suất áp dụng.

Theo quy định của các ngân hàng, lãi suất tiết kiệm cuối kỳ thường cao hơn so với các phương thức nhận lãi đầu kỳ hoặc định kỳ.

Vì sao lãi thực nhận có thể khác kết quả từ công cụ tính?

Công cụ chỉ ước tính theo số tiền, lãi suất, thời gian và giả định bạn nhập. Lãi thực nhận có thể khác do số ngày gửi, cách lĩnh lãi, rút trước hạn, lãi suất tại thời điểm giao dịch và quy định tính riêng của từng sản phẩm.

Ngoài ra, cách tính lãi còn phụ thuộc vào số dư thực tế và thời gian duy trì số dư theo quy định, thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.