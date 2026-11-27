Gồm 13 chương và 129 điều, Luật Nhà ở (sửa đổi) làm rõ quyền gắn với đất của cư dân khi phá dỡ chung cư xuống cấp, áp trần sở hữu 30% cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và cho phép sử dụng căn hộ chung cư kinh doanh lưu trú ngắn hạn.

Sáng 21/11/2026, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 467/485 đại biểu tán thành. Đạo luật gồm 13 chương, 129 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Phân định tuổi thọ công trình và bảo đảm quyền tài sản của chủ căn hộ

Một trong những vướng mắc lớn nhất của thị trường bất động sản thời gian qua là tâm lý e ngại của người dân về việc "mất trắng" tài sản khi chung cư hết niên hạn sử dụng. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Luật Nhà ở (sửa đổi) đã khẳng định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư không phải là mốc thời gian làm chấm dứt quyền sở hữu căn hộ. Thay vào đó, thời hạn này chỉ được dùng làm căn cứ kỹ thuật, dựa trên hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm định thực tế.

Cụ thể, khi một dự án chung cư hết thời hạn sử dụng theo thiết kế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm định chất lượng. Nếu công trình vẫn đảm bảo an toàn, người dân sẽ tiếp tục được sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trong trường hợp tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn và không thể gia cố hay sửa chữa, công trình buộc phải phá dỡ. Tuy nhiên, việc phá dỡ công trình xây dựng hoàn toàn không làm mất đi quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu. Quyền lợi của người dân lúc này được gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án.

Dựa trên quỹ đất này, các chủ sở hữu có quyền đóng góp kinh phí để cải tạo, xây dựng lại tòa nhà mới và tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Xuyên suốt quá trình này, các quyền giao dịch dân sự cơ bản đối với nhà ở như mua bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp hay để thừa kế luôn được pháp luật bảo đảm.

Quy định giới hạn sở hữu nhà ở đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi cư dân, Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng quy định chi tiết về việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Quy định này vừa mở ra cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, vừa đặt ra các giới hạn chặt chẽ để bảo vệ an ninh quốc gia và tránh tình trạng tập trung quá mức quyền sở hữu vào một nhóm đối tượng.

Theo luật định, tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện đều có thể sở hữu nhà ở thương mại tại Việt Nam. Cụ thể, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh và tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện...) được quyền sở hữu căn hộ chung cư thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế. Mặc dù vậy, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư để xác định và công khai danh mục dự án không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chỉ những dự án nằm trong danh mục công khai này mới được phép bán căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và giới hạn pháp luật. Ảnh minh hoạ: Masteri West Heights

Về hạn mức sở hữu, tổ chức và cá nhân nước ngoài chỉ được nắm giữ tối đa 30% tổng số căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Đối với dự án có nhiều tòa tháp, tỷ lệ trần 30% được tính độc lập trên từng tòa nhà.

Về thời gian sở hữu, quy định được phân tách rõ cho hai nhóm đối tượng. Đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong giao dịch nhưng không vượt quá 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận, có thể được xem xét gia hạn thêm một lần không quá 50 năm. Đối với tổ chức nước ngoài, thời hạn sở hữu nhà ở được xác định tương ứng với thời hạn hoạt động ghi trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ đăng ký hoạt động tại Việt Nam (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có).

Điểm linh hoạt của đạo luật là quy định mở đối với trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước. Khi đó, căn hộ chung cư sẽ được công nhận là tài sản chung và người nước ngoài được hưởng đầy đủ các quyền của chủ sở hữu tương tự như công dân Việt Nam.

Hoàn thiện quy định về nhà ở xã hội và cho thuê lưu trú ngắn hạn

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, Luật Nhà ở (sửa đổi) điều chỉnh cơ chế chuyển nhượng theo hướng minh bạch và bám sát nhu cầu thực tế. Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, chủ sở hữu có nhu cầu bán lại vẫn được chuyển nhượng cho chủ đầu tư dự án hoặc cho đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội với mức giá tối đa bằng giá bán trong hợp đồng đã ký.

Về hoạt động vận hành chung cư, đạo luật chính thức quy định việc sử dụng căn hộ chung cư cho mục đích cho thuê để ở hoặc lưu trú. Việc lược bỏ giới hạn ngắn hạn giúp bao quát đầy đủ các hình thức cho thuê linh hoạt hiện nay, đưa mô hình kinh tế chia sẻ vào khuôn khổ quản lý pháp luật gắn với các yêu cầu về quản lý vận hành, khai báo lưu trú và phòng cháy chữa cháy.

Cũng trong ngày 21/11/2026, Quốc hội cũng thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gồm 10 chương, 63 điều, có hiệu lực đồng thời từ ngày 1/7/2027. Các quy định siết chặt điều kiện giao dịch đối với nhà ở hình thành trong tương lai được luật hóa cụ thể tại đạo luật này để hạn chế rủi ro tài chính cho người mua nhà và nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Mạnh Cường