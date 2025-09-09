"Tập nái", "nữ mới lái - xin nhường đường" hay "vì miếng cơm manh áo... xin đừng đăng lên Tiktok, Facebook", là những dòng chữ khiến nhiều người không khỏi phì cười khi vô tình đọc được trên đường.
Trên đường phố, không khó để bắt gặp những dòng chữ hài hước được các chủ xe dán ngay sau lưng xế cưng như một cách vừa cảnh báo, vừa mang tính giải trí.
Thay vì những biển “tập lái” khô khan, nhiều người sáng tạo thành “tập nái”, "nái mới", “xe hộ nghèo”, hay thậm chí "xin" người đi đường đừng đăng lên Tiktok, Facebook... Những câu chữ ngắn gọn, dí dỏm này không chỉ giúp xua bớt căng thẳng khi tham gia giao thông mà còn khiến người đi đường bật cười thích thú.
Dưới đây là muôn kiểu dán chữ, decal lên ô tô để thể hiện "sự đặc biệt" của tài xế:
(Tổng hợp)
Bạn có góc nhìn nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!