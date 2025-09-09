Trên đường phố, không khó để bắt gặp những dòng chữ hài hước được các chủ xe dán ngay sau lưng xế cưng như một cách vừa cảnh báo, vừa mang tính giải trí.

Thay vì những biển “tập lái” khô khan, nhiều người sáng tạo thành “tập nái”, "nái mới", “xe hộ nghèo”, hay thậm chí "xin" người đi đường đừng đăng lên Tiktok, Facebook... Những câu chữ ngắn gọn, dí dỏm này không chỉ giúp xua bớt căng thẳng khi tham gia giao thông mà còn khiến người đi đường bật cười thích thú.

Dưới đây là muôn kiểu dán chữ, decal lên ô tô để thể hiện "sự đặc biệt" của tài xế:

Thay vì "Lái mới", tài xế chiếc xe dịch vụ này dán dòng chữ "Nái mới". Ảnh: Hoàng Hiệp

Một decal "Nái mới" tương tự được dán ở đuôi chiếc Hyundai Grand i10 "V8 Biturbo". Ảnh: Hoàng Hiệp

Chiếc KIA Morning có dòng chữ "Tập nái". Ảnh: Otofun

Chủ xe dán tờ A4 "Nữ lái mới, xin nhường đường..." che luôn biển số. Ảnh: OFFB

Chiếc xe màu trắng với dải chữ xanh "Cuộc sống cô đơn" mang phong cách của xe Cảnh sát giao thông. Ảnh: Trần Đại Nghĩa

Tài xế xe khách "xin" người đi đường đừng đăng lên Facebook, Tiktok... Ảnh: KP Bình Dương

Cả một câu "triết lý" dài được dán lên phía sau của chiếc xe tải. Ảnh: HLX

Chiếc xe trị giá nửa tỷ đồng có dòng chữ "xe hộ nghèo". Ảnh: Otofun

Chủ xe hài hước khi "khoe" chiến tích của mình thi 9 lần mới có GPLX. Đồng thời cảnh báo xe phía sau không nên mải đọc mà đi quá gần. Ảnh: Otosaigon

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!