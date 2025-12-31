Ảnh: Datalere

Theo hãng tin CNN, vào năm 1998 khi Tổng thống Mỹ lúc đó Bill Clinton đang đối mặt với việc bị luận tội, phim Titanic càn quét giải Oscar và hầu hết các hộ gia đình vẫn còn sử dụng điện thoại cố định, hãng Gallup và báo USA Today đã gọi điện cho 1.055 người Mỹ và đề nghị họ đưa ra các dự đoán về một năm trong tương lai xa - năm 2025.

Những dự đoán đó đã được lưu giữ tại kho thăm dò ý kiến do Trung tâm Roper của Đại học Cornell vận hành. Vì vậy, khi những ngày cuối cùng của năm 2025 trôi qua, cùng xem một số dự đoán đã trở thành hiện thực như thế nào.

Một số dự đoán khá chính xác. Hầu hết người Mỹ từng dự đoán trong 27 năm tới, nước Mỹ sẽ bầu ra một tổng thống da đen, hôn nhân đồng giới sẽ được hợp pháp hóa và một căn bệnh mới gây tử vong sẽ xuất hiện...

Phần lớn mọi người vào năm 1998 đã đúng khi cho rằng du hành vũ trụ sẽ không phải là việc mà người Mỹ bình thường sẽ làm thường xuyên. Họ cũng không mong đợi người ngoài Trái đất sẽ liên lạc.

Các dự đoán khác không chuẩn xác lắm. Khoảng 2/3 số người Mỹ tham gia thăm dò cho rằng đất nước sẽ bầu được một nữ tổng thống. Có 59% người tin vào năm 2025, căn bệnh ung thư có thể được chữa khỏi, 61% kỳ vọng mọi người sẽ sống thọ tới 100 tuổi. Cho tới giờ, những điều trên đều chưa thành hiện thực.