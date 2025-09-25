Bài viết này tổng hợp lại các thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone 18 Pro Max. Dù nhiều tin đồn sớm thường trở thành sự thật, mọi thứ hiện tại vẫn chưa được xác nhận và kế hoạch của Apple hoàn toàn có thể thay đổi.

Dynamic Island nhỏ hơn

Theo tài khoản Weibo Instant Digital, cả iPhone 18, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị Dynamic Island có kích thước nhỏ hơn so với hiện tại. Tuy nhiên, tính năng Face ID ẩn dưới màn hình sẽ chưa xuất hiện, ít nhất cho tới iPhone 19 Pro hoặc muộn hơn.

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có Dynamic Island nhỏ gọn hơn. Ảnh: Macrumors

Trước đó, từng có nhiều đồn đoán rằng iPhone 17 Pro sẽ thu gọn Dynamic Island, nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra. Với iPhone 18 Pro, khả năng này quay trở lại và được xem là bước đệm để Apple tiến tới mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm với thiết kế “nguyên khối kính” toàn màn hình.

Instant Digital hiện có khoảng 1,5 triệu người theo dõi trên Weibo và từng dự đoán chính xác khi tiết lộ các sản phẩm Apple trước đây, như: iPhone 17 Pro trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi, bản màu vàng cho iPhone 14/14 Plus hay vòng đeo Titanium Milanese Loop cho Apple Watch Ultra 2. Tuy vậy, nguồn tin này cũng từng đưa không chính xác, nhất là với một số rò rỉ liên quan đến iPhone 17.

Khu vực MagSafe "trong mờ"

Theo nguồn tin Digital Chat Station – người có hơn 3 triệu người theo dõi trên Weibo và nổi tiếng với nhiều tin rò rỉ chính xác – thiết kế tổng thể của iPhone 18 Pro Max sẽ khá giống iPhone 17 Pro Max.

Máy sẽ tiếp tục dùng cụm camera ba ống kính đặt trên phần “plateau” ở mặt lưng, theo bố cục hình tam giác quen thuộc. Kích thước màn hình cũng được giữ nguyên: 6,3 inch cho iPhone 18 Pro và 6,9 inch cho iPhone 18 Pro Max, giống từ thế hệ iPhone 16 trở đi.

Điểm đáng chú ý là phần mặt lưng Ceramic Shield sẽ có thiết kế hơi trong mờ, theo mô tả của nguồn tin. Nhiều khả năng đây là một dạng hiệu ứng mờ sương (frosted) nhẹ tại khu vực MagSafe, giúp tạo sự khác biệt tinh tế so với iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, chi tiết này cần thêm thông tin để xác nhận.

Camera khẩu độ thay đổi

Một nâng cấp lớn khác được nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo tiết lộ: iPhone 18 Pro Max sẽ có camera chính 48MP Fusion với khẩu độ biến thiên.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Vision Of America)

Hiện tại, các đời iPhone từ 14 Pro Max đến 17 Pro Max đều dùng khẩu độ cố định ƒ/1.78. Điều này có nghĩa ống kính luôn mở tối đa, thiếu sự linh hoạt trong việc kiểm soát ánh sáng đi vào cảm biến. Với công nghệ mới, người dùng có thể thay đổi khẩu độ thủ công, giống trên máy ảnh chuyên nghiệp.

Khả năng này sẽ mang lại nhiều lợi thế, đặc biệt trong việc kiểm soát độ sâu trường ảnh – giúp chủ thể nổi bật hơn so với hậu cảnh hoặc ngược lại. Tuy nhiên, do hạn chế kích thước cảm biến của smartphone, tác động thực tế của khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max vẫn cần kiểm chứng.

Các nâng cấp khác được đồn đoán

Ngoài những thay đổi kể trên, iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ sở hữu hàng loạt cải tiến phần cứng:

Chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm mới nhất của TSMC, hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng so với A19 Pro.

Modem C2 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ kết nối 5G mmWave tại Mỹ, giúp tối ưu hơn về tốc độ và tiết kiệm pin.

Nút Camera Control được thiết kế lại, tập trung vào điều khiển cảm ứng lực thay vì cử chỉ vuốt, giúp thao tác chụp ảnh/video nhanh và chính xác hơn.

Những cải tiến này nếu trở thành hiện thực sẽ tiếp tục củng cố vị thế của iPhone Pro như những thiết bị dẫn đầu trong hệ sinh thái Apple.

Ở thời điểm hiện tại, iPhone 18 Pro Max vẫn chỉ là những bản vẽ ý tưởng và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, chuỗi rò rỉ cho thấy Apple vẫn duy trì lộ trình nâng cấp hợp lý: tinh chỉnh thiết kế, cải thiện camera, nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời chuẩn bị cho những bước nhảy công nghệ lớn ở kỷ niệm 20 năm iPhone 2027.

Nếu iPhone 17 Pro Max chưa đủ hấp dẫn để người dùng nâng cấp, thì iPhone 18 Pro Max với các cải tiến về Dynamic Island nhỏ gọn, camera khẩu độ biến thiên và chip 2nm có thể trở thành thế hệ “đáng chờ đợi”.

(Theo Appleinsider, Macrumors)