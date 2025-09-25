Thử độ bền iPhone mới:

Một báo cáo thử nghiệm mới từ công ty bảo hiểm Allstate cho thấy: trong khi cả iPhone 17 Pro và iPhone Air đều thể hiện khả năng chống uốn cong ấn tượng, thì màn hình vẫn dễ tổn thương khi va đập.

iPhone Air trong trong bài kiểm tra uốn cong. Ảnh: Allstate

Vượt qua bài kiểm tra uốn cong

Do thiết kế siêu mỏng của iPhone Air, Apple nhiều lần nhấn mạnh rằng dòng máy mới đủ mạnh để chịu được áp lực vật lý trong sử dụng hàng ngày.

Để kiểm chứng, Allstate đã tiến hành các bài kiểm tra bằng robot chuyên dụng nhằm tạo ra áp lực nhất quán, loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên vốn xuất hiện trong các video “phá hủy” điện thoại mang tính giải trí trên YouTube.

Kết quả cho thấy cả iPhone 17 Pro và iPhone Air đều vượt qua kỳ vọng. Trong bài kiểm tra đầu tiên, robot tác động lực trực diện lên mặt lưng của máy tại điểm giữa thân máy.

Video thử nghiệm uốn cong và thả rơi iPhone 17 Pro và iPhone Air của Allstate.

iPhone 17 Pro vẫn hoạt động bình thường nhưng bắt đầu cong ở mức 200 pound áp lực (khoảng 90kg).

iPhone Air chịu được lực 190 pound trước khi bị uốn cong.

Con số này tương đồng với kết quả mà một YouTuber chuyên thử độ bền từng công bố, khi iPhone Air chỉ cong và nứt màn hình ở mức 216 pound (khoảng 98kg).

Theo Allstate, cả hai đều vượt xa tiêu chuẩn bền bỉ của ngành công nghiệp, nghĩa là trong điều kiện sử dụng thông thường, người dùng hầu như không thể tạo ra áp lực khiến máy cong vênh.

Lộ điểm yếu quen thuộc khi rơi xuống đất

Nếu thử nghiệm uốn cong đem lại kết quả khả quan, thì đến bài kiểm tra thả rơi từ độ cao 1,8 mét, tình hình lại hoàn toàn khác.

Robot đã thả rơi hai mẫu máy theo tư thế úp mặt xuống nền bê tông, mô phỏng tình huống rơi phẳng bề mặt trước.

Mặt trước: cả iPhone 17 Pro và iPhone Air vẫn hoạt động, nhưng toàn bộ kính trước Ceramic Shield 2 bị nứt vỡ.

Các vết nứt tạo ra những mảnh kính sắc nhọn, khiến người dùng không thể tiếp tục sử dụng máy bằng tay trần. Trong trường hợp này, bắt buộc phải thay kính mới.

Mặt sau: iPhone 17 Pro gây ấn tượng hơn, chỉ xuất hiện vài vết xước trên khung và cụm camera sau một lần rơi úp lưng.

Ngược lại, iPhone Air xuất hiện một vết nứt rõ ràng ở mặt lưng, nhưng vẫn duy trì đầy đủ chức năng.

Allstate nhận định, đây vẫn là một cải thiện đáng kể của Apple. Ceramic Shield ở mặt lưng được cho là yếu tố giúp tăng độ bền, hạn chế hư hỏng nặng.

Vẫn cần ốp lưng

Dù ghi nhận sự tiến bộ, Allstate vẫn đưa ra khuyến nghị quen thuộc: người dùng nên trang bị ốp lưng, miếng dán màn hình và gói bảo hiểm thiết bị.

Thực tế, Allstate đã nhiều năm thực hiện các bài kiểm tra độ bền iPhone với mục tiêu kép: vừa cung cấp thông tin cho người dùng, vừa nhấn mạnh nhu cầu mua bảo hiểm.

Về phía Apple, hãng khẳng định quy trình thiết kế sản phẩm luôn đi kèm với các bài kiểm tra khắc nghiệt. Không chỉ dừng ở kiểm tra uốn cong và rơi, Apple còn mô phỏng những kịch bản xấu nhất:

Thử nghiệm chịu chất lỏng và va chạm mạnh.

Đánh giá ảnh hưởng của muối, độ ẩm và ánh sáng mạnh.

Các chu kỳ thả rơi liên tục để kiểm tra tuổi thọ cấu trúc máy.

Những thử nghiệm này giúp Apple tối ưu vật liệu và thiết kế, song thực tế vẫn cho thấy: smartphone hiện đại, với màn hình kính lớn và thiết kế mỏng nhẹ, không thể tránh khỏi sự mong manh khi va đập trực tiếp.

Các bài kiểm tra mới nhất chứng minh rằng iPhone 17 Pro và iPhone Air có độ bền cấu trúc vượt trội, gần như không thể bị uốn cong trong điều kiện thường nhật.

Tuy nhiên, điểm yếu “kinh điển” của smartphone – mặt kính trước – vẫn tồn tại, ngay cả khi Apple đã trang bị Ceramic Shield 2.

Điều đó cho thấy, công nghệ kính cường lực có thể giảm thiểu hư hại, nhưng chưa thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ vỡ nát khi rơi từ độ cao. Với mức giá đắt đỏ, người dùng vẫn cần đến ốp lưng, dán màn hình và thậm chí cả gói bảo hiểm để yên tâm sử dụng.

iPhone 17 Pro và iPhone Air vẫn là những thiết bị tiên phong về công nghệ và thiết kế, nhưng như Allstate khuyến cáo: “Chúng mạnh mẽ trước áp lực, nhưng vẫn mong manh trước cú rơi”.

(Theo Appleinsider, AllState)