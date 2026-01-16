GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thưa Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, chúng ta đã đạt được những thành tựu nào trong phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới?

Trước hết, cần phải nhấn mạnh, điểm khởi đầu của công cuộc đổi mới đất nước chính là sự đổi mới về nhận thức, tư duy lý luận, mà trước hết là nhận thức, tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trước sự sụp đổ của Liên Xô và tan rã của hệ thống chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết, công tác lý luận đã cung cấp những luận cứ khoa học chắc chắn để khẳng định rằng, đây không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội nói chung, mà chỉ là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội giáo điều, xơ cứng, xa dân, xa rời những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhất là những nguyên tắc lịch sử - cụ thể, nguyên tắc thực tiễn và sự thiếu thích ứng với những thay đổi thường xuyên của đời sống chính trị - xã hội. Đó còn là hệ quả của những sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị, sự buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác chính trị - tư tưởng, công tác tổ chức, đặc biệt là công tác cán bộ của đảng cầm quyền trong quá trình cải tổ. Ngay từ thời điểm vô cùng khó khăn và cam go ấy, Đảng ta đã khẳng định rõ ràng rằng phải đổi mới tư duy về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta cũng đã tuyên bố dứt khoát rằng, theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc từ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và ở Việt Nam trước đổi mới; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới, công tác lý luận đã đóng một vai trò rất quan trọng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, hình thành từng bước và hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, với những nội dung cốt lõi, nổi bật sau đây: Thứ nhất, xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam xây dựng mang các đặc trưng vừa thể hiện giá trị, bản sắc và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước; vừa mang những giá trị phổ quát, tiến bộ của nhân loại. Về mục tiêu, đó là: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cần nhấn mạnh thêm là, trên quan điểm kế thừa và phát triển, tại Đại hội 13, Đảng ta đã xác định hai mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 khẳng định lại hai mục tiêu này, với quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Về đặc trưng nổi bật, đó là: chủ nghĩa xã hội do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Thứ hai, mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tạo lập dựa trên ba trụ cột: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, đường lối và phương hướng cơ bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, kế thừa những nội dung của Cương lĩnh năm 2011, bổ sung, cập nhật theo tinh thần của Đại hội 14 là: xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí, sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thứ tư, luôn nắm vững, quán triệt sâu sắc và xử lý tốt các mối quan hệ lớn phản ánh những vấn đề mang tính quy luật biện chứng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đó là: quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội [1]. Đặc biệt, từ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, Đảng ta đã từng bước xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới; như dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng khẳng định: “Đây là sự vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới; là sự bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phù hợp với các quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn đất nước và xu thế thời đại; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa, giá trị văn hoá và các thành tựu phát triển của nhân loại; là ngọn đuốc soi đường tiếp tục dẫn dắt chúng ta thực hiện thành công khát vọng, tầm nhìn và các định hướng chiến lược, lập nên những kỳ tích phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Thưa Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, những thành tựu lý luận đó tạo tiền đề gì cho việc dẫn dắt đất nước ta trong kỷ nguyên mới?

Cần khẳng định rằng, 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước, luận chứng nội dung, phương hướng, định hướng chiến lược cho các chủ trương, chính sách đổi mới trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, v.v. Nhờ vậy, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. - Từ tư duy kế hoạch hóa tập trung, đối lập kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã góp phần làm sáng tỏ nhận thức rằng, kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại, có nhiều mô hình được phát triển và thích ứng với nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, dưới chủ nghĩa tư bản cũng như dưới chủ nghĩa xã hội; phát triển kinh tế thị trường tự nó không thể đi đến chủ nghĩa xã hội, nhưng để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội dứt khoát phải phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự đột phá sáng tạo về lý luận của Đảng và là mô hình phát triển kinh tế tổng quát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. - Đánh giá sâu sắc nguyên nhân và hệ quả của tình trạng bị cô lập, cấm vận, đóng cửa, khép kín, Đảng ta đã đổi mới tư duy, lãnh đạo tiến trình mở cửa đất nước và đẩy mạnh hội nhập quốc tế; kế thừa và phát huy tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh để xây dựng hệ thống lý luận ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới làm cơ sở cho việc hoạch định, triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, quan trọng, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. - Bằng nhận thức đúng đắn, nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm từ những thành công, thất bại trong thực tiễn xây dựng các mô hình chủ nghĩa xã hội trên thế giới, Đảng ta đã hoàn thiện cơ sở khoa học để chuyển đổi và lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực hành sáng tạo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; đồng thời, đề ra cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với việc hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. - Công tác nghiên cứu lý luận của Đảng cũng đã góp phần hình thành chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; lấy con người là trung tâm và là chủ thể của sự phát triển; làm cho văn hóa, con người trở thành nền tảng vững chắc, là mục tiêu, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững đất nước. - Kế thừa tư tưởng, nghệ thuật quân sự truyền thống của dân tộc, phát triển đường lối chiến tranh nhân dân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã xây dựng hệ thống lý luận về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và tư duy tác chiến hiện đại trong tình hình mới, làm cơ sở cho chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; xây dựng thế trận lòng dân gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận đối ngoại nhân dân vững chắc. Tại Đại hội 14, việc xác lập lý luận về đường lối Đổi mới là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng là quyết định rất hệ trọng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược xa rộng của Đảng ta. Điều đó khẳng định rằng, đổi mới là sự nghiệp sáng tạo mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa cực kỳ to lớn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, do nhân dân Việt Nam thực hiện; đường lối Đổi mới không chỉ là một tập hợp quan điểm, chủ trương, chính sách cho một giai đoạn phát triển, mà đã được nâng lên tầm cao lý luận, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấu thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam dẫn dắt sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Những vấn đề lý luận quan trọng nào cần tiếp tục nghiên cứu trong tầm nhìn đến giữa thế kỷ 21, thưa ông? Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn sau đây: - Tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề chung của nền “lý luận cách mạng Việt Nam”. Nghiên cứu sự vận dụng và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ rõ những nội dung cần nhận thức, vận dụng đúng đắn hơn, những nội dung cần được bổ sung phù hợp với điều kiện cụ thể mới của đất nước và những thay đổi mang tính thời đại, không ngừng hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, cách mạng và năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm sâu sắc hơn các trụ cột, đặc trưng của mô hình chủ nghĩa xã hội, phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội và việc giải quyết các mối quan hệ lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chú trọng tổng kết và làm sâu sắc hơn bài học về sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phải luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và bài học“dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, chủ thể của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định đây là hai nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung, của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói riêng.