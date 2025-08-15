|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|U21 Việt Nam
|17
|15
|25
|20
|U21 Chile
|25
|25
|17
|25
*Liên tục cập nhật...
20-25
Dù rất nỗ lực nhưng U21 Việt Nam không thể lật ngược thế cờ. U21 Chile ghi match-point để khép lại trận đấu. Đội bóng Nam Mỹ bước vào trận hạng 16 với Canada. Trong khi đó, U21 Việt Nam đánh cuối cùng, phân hạng 19 với Cộng hòa Dominica, vào ngày mai (16/8).
20-23
U21 Việt Nam xin hội ý chiến thuật sau khi để đối thủ ghi liền 2 điểm.
20-21
U21 Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu quật cường khi chắn bóng thành công, thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm. Sau đó đối thủ đánh bóng ra ngoài.
17-20
U21 Việt Nam có hai pha tấn công xuyên chắn liên tiếp ở vị trí số 2.
16-20
U21 Việt Nam không còn duy trì được khả năng phòng thủ tốt như trong set 3.
14-16
U21 Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực, Thùy Linh là người vừa đem về điểm số thứ 14.
11-14
Đến lượt U21 Việt Nam hội ý chiến thuật sau khi đối thủ có chuỗi 3 điểm liên tiếp.
10-10
Kiều Vy chuyền bóng để Ánh Thảo đập bóng ghi điểm, sau đó U21 Việt Nam chắn bóng thành công để cân bằng điểm số 10-10. U21 Chile lập tức phải xin hội ý.
6-8
Phương Quỳnh bật nhảy một chân đập bóng về cuối sân chính xác, sau đó đến lượt Thùy Linh tấn công chính xác ở vị trí số 3.
SET 4: 4-6
Hàng chắn U21 Việt Nam block đối thủ, rút ngắn điểm số xuống còn 2 điểm.
25-17
U21 Việt Nam kết thúc set 3 khi có tới 7 set-point, qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trận đấu bước vào set 4.
23-17
Quỳnh Hương vẫn đang tỏa sáng để giữ chuỗi lên điểm cho U21 Việt Nam.
20-17
Bích Huệ ghi điểm ở vị trí số 2 giúp U21 Việt Nam lên điểm số thứ 20. Đội bóng Nam Mỹ lập tức xin hội ý chiến thuật sau khi bị dẫn trước 4 điểm.
18-15
U21 Việt Nam duy trì cách biệt 3 điểm với U21 Chile bằng pha đánh bóng về cuối sân dính vạch.
16-13
U21 Việt Nam hội ý chiến thuật sau khi U21 Chile rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm.
16-11
Bích Huệ phát bóng không qua lưới đang tiếc, sau đó U21 Chile đánh bóng ra ngoài sân.
14-10
Khoảng cách được U21 Việt Nam nới rộng lên thành con số 4 khi Quỳnh Hương tấn công bạt chắn.
10-8
U21 Việt Nam duy trì cách biệt 2 điểm nhiều hơn sau tình huống đập bóng chéo sân không chính xác của đối thủ.
9-7
Lê Thùy Linh có hai pha tấn công ghi điểm liên tiếp ở vị trí số 3 giúp U21 Việt Nam duy trì thế dẫn trước.
6-6
Quỳnh Hương đánh bóng bạt chắn, sau đó U21 Việt Nam có thêm 1 điểm.
4-3
U21 Chile phát bóng ra ngoài sân, điểm số được san bằng 3-3. Sau đó Phương Quỳnh block thành công để lần đầu tiên vượt lên dẫn trước đội bóng Nam Mỹ.
SET 3: 1-1
Ánh Thảo đập bóng chéo sân săn bằng điểm số 1-1.
15-25
Set 2 khép lại với chiến thắng cách biệt 25-15 dành cho U21 Chile.
14-20
U21 Chile đã lên điểm số thứ 21, cơ hội để U21 Việt Nam lật ngược thế cờ là rất khó.
13-18
Hàng chắn của U21 Việt Nam đem về thêm một điểm block.
11-18
HLV Nguyễn Trọng Linh xin hội ý chiến thuật sau khi U21 Chile có 2 điểm liên tiếp.
11-16
U21 Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm.
9-15
Ánh Thảo đập bóng bạt chắn U21 Chile, sau đó vẫn là cô phát bóng đem về điểm ace hiếm hoi cho U21 Việt Nam.
5-11
Không chỉ chính xác và nhanh trong tấn công, U21 Chile còn có khả năng đỡ bước một cũng như phòng thủ rất tốt. U21 Việt Nam vừa challenge thành công đem về điểm số thứ 5.
3-7
Bích Huệ tấn công ở vị trí số 2 đem về điểm số thứ 3 cho U21 Việt Nam.
2-6
Pha phát bóng không qua lưới của U21 Chile giúp U21 Việt Nam cắt chuỗi lên điểm điểm của đối thủ.
SET 2: 1-3
Khâu bắt bước một của U21 Việt Nam không tốt, U21 Chile vượt lên dẫn 3-1.
17-25
U21 Việt Nam nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể cứu được 2 set-point trước khi chịu thất bại 17-25 trong set 1, sau 23 phút tranh tài.
14-21
Các cô gái Việt Nam nỗ lực phòng thủ nhưng tiếc rằng không có điểm khi chắn bóng ra ngoài sân. Sau đó U21 Chile phát bóng ra ngoài sân.
12-18
U21 Việt Nam rút ngắn khoảng cách điểm số xuống còn 6 điểm khi đối thủ đánh bóng không qua lưới.
9-17
Chiều cao vượt trội của các cô gái Chile phát huy tối đa, những tình huống đập bóng uy lực ở vị trí số 2 liên tục trên hàng chắn U21 Việt Nam, ghi điểm.
8-15
HLV Nguyễn Trọng Linh xin hội ý lần hai trong set 1 sau khi bị U21 Chile dẫn trước với cách biệt lên tới 8 điểm. Ngay sau đó Phương Quỳnh đem về 1 điểm block.
7-11
Lê Thùy Linh kết thúc pha bóng giằng co bằng pha tấn công ở vị trí số 3 chính xác.
5-8
Ánh Thảo tấn công ở vị trí số 4 khiến đối thủ đỡ hỏng bỏng. U21 Việt Nam vẫn nỗ lực bám đuổi U21 Chile bên kia lưới.
3-6
U21 Việt Nam lên điểm số thứ 3 khi VĐV Chile phát bóng ra ngoài sân.
20h00 - SET 1
U21 Chile là những người phát bóng trước và có được điểm số đầu tiên. Sau đó tình huống đánh bóng không quá tốt ở vị trí số 4 nhưng vẫn có được điểm số đầu tiên.
19h55'
Hai đội thực hiện nghi thức cử quốc ca trước trận đấu. U21 Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi U21 Chile mặc trang phục màu đỏ.
19h40
VĐV hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Trận đấu tranh hạng 17-20 giữa U21 Việt Nam và U21 Chile hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều khao khát cải thiện thứ hạng.
U21 Việt Nam sẽ dựa vào thế mạnh phòng thủ mặt sàn, bọc lót tốt và phản công nhanh nhờ chuyền hai linh hoạt. Khả năng phát bóng chiến thuật cũng là chìa khóa để phá vỡ bước một của đối thủ.
Trong khi đó, U21 Chile nổi bật với lợi thế thể hình và sức bật mạnh mẽ, đặc biệt ở các pha tấn công biên. Điểm mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở khả năng chắn bóng và đọc tình huống của Việt Nam.
Nếu các cô gái Việt Nam thi đấu ổn định và thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong một trận đấu có thể kéo dài 4-5 set.