Theo báo New York Post, Tổng thống Donald Trump ngày 24/9 đã khánh thành "Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ" ở Nhà Trắng, nhằm vinh danh toàn bộ các nhà lãnh đạo trong lịch sử của xứ sở cờ hoa.

Tọa lạc ở khu vực Cánh Tây của Nhà Trắng, "Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ" gồm một loạt ảnh chân dung của các đời tổng thống được trưng bày trong khung vàng. Bắt đầu là chân dung của cố Tổng thống George Washington và kết thúc là hình ảnh của Tổng thống Donald Trump.

Tuy vậy, điều đáng chú ý nhất ở khu vực này là khung ảnh được đặt giữa 2 bức chân dung của ông Trump. Đây vốn là vị trí dành cho cựu Tổng thống Joe Biden, nhưng đã bị thay bằng hình ảnh của một chiếc bút tự động.

Các bức chân dung tại "Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ". Video: Nhà Trắng

Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Trump đã tuyên bố, các lệnh ân xá của người tiền nhiệm Biden là "vô hiệu lực" vì chúng được ký bằng bút tự động.

"Lệnh ân xá do ông Biden đã ký cho những kẻ tham gia vào 'cuộc săn lùng phù thủy' là hoàn toàn vô nghĩa và không có hiệu lực. Ông Biden đã ký các lệnh ân xá đó bằng bút tự động, trong khi không biết gì về chúng", ông Trump nói.

Theo truyền thông Mỹ, "bút tự động" là phương tiện được thiết kế để tự động sao chép chữ ký tay, thường được các chính trị gia sử dụng khi cần xử lý nhiều tài liệu. Theo một bản ghi nhớ từ thời cựu Tổng thống George W. Bush, người đứng đầu nước Mỹ có thể ký một dự luật bằng cách chỉ đạo cấp dưới dùng "bút tự động" để gắn chữ ký vào văn bản.

Trên thực tế, không chỉ có ông Biden, ông Obama cũng sử dụng "bút tự động" để ký các dự luật ngân sách và tài trợ giao thông trong nhiệm kỳ của mình.

"Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ" là một phần trong chương trình cải tạo Nhà Trắng của ông Trump, bao gồm dát vàng Phòng Bầu dục, lát đá cẩm thạch tại Vườn Hồng, xây dựng phòng khiêu vũ mới và thiết kế 2 cột cờ cao 27m trên bãi cỏ Nhà Trắng.