Ông Hunter Biden (giữa). Ảnh: EPA/EFE

Tổng thống Trump nói với nhà báo Brian Kilmeade trên đài phát thanh Fox News hôm 14/8 như sau: "Các bạn biết đấy, gần đây tôi đã làm khá tốt trong các vụ kiện. Tôi đã nói với Melania là cứ tiến hành đi. Jeffrey Epstein không liên quan gì tới việc tôi và Melania quen nhau... Họ đã bịa chuyện".

Các luật sư của Đệ nhất phu nhân Trump dọa kiện ông Hunter sau khi ông này tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng, tỷ phú ấu dâm quá cố Epstein là người giới thiệu bà Melania cho ông Trump và gia đình ông Trump có quan hệ với Epstein.

Phát biểu tại một cuộc thảo luận bàn tròn về "Đạo luật Gỡ bỏ" tại Điện Capitol ngày 3/3, vợ ông Trump đã lên tiếng phản đối những hành vi ác ý và gây tổn thương trên mạng.

Andrew Callaghan, người dẫn chương trình Channel 5 trên YouTube cho biết đã nhận được yêu cầu pháp lý từ Đệ nhất phu nhân, trong đó yêu cầu ông rút lại video "Hunter Biden trở lại" thu hút 1,3 triệu lượt xem. Bà Trump đang yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 tỷ USD nếu họ không gỡ video xuống và cũng muốn một lời xin lỗi chính thức từ ông Hunter.

Hiện, con trai cựu Tổng thống Biden đã bác bỏ yêu cầu xin lỗi của bà Trump. Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 14/8, Hunter Biden tuyên bố: "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra".

Trong cuộc phỏng vấn mới này, nhà báo Callaghan và ông Hunter đã thảo luận về yêu cầu pháp lý của bà Trump và họ cho rằng điều đó có thể dẫn tới việc tổng thống và đệ nhất phu nhân sẽ làm rõ mối quan hệ của họ với tội phạm ấu dâm Epstein trong phiên lấy lời khai.