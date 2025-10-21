Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong 3 quý đầu năm 2025, các thành viên VAMA bán ra tổng cộng 251.421 chiếc, tăng mạnh 11,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Nếu tính cả doanh số của VinFast (103.884 chiếc) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (35.802 chiếc), lượng bán ra của toàn thị trường ô tô trong nước ước đạt 391.107 chiếc, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, hãng xe Việt VinFast vẫn dẫn đầu tuyệt đối với 103.884 chiếc bán ra trong 9 tháng đầu năm 2025. Xếp thứ hai là Toyota với 48.126 chiếc (chưa bao gồm thương hiệu Lexus). Các vị trí tiếp theo là Hyundai (35.802 chiếc, bao gồm cả xe thương mại); Ford (33.655 chiếc) và Mitsubishi (25.009 chiếc).

Các vị trí dẫn đầu là VinFast, Toyota và Hyundai với lợi thế có dải sản phẩm phủ rộng khắp hầu hết các phân khúc, do đó dễ dàng hơn trong việc chiếm "miếng bánh" lớn.

Tuy nhiên, nhiều thương hiệu dù chỉ với số ít mẫu xe được giới thiệu cũng đem đến doanh số ấn tượng khiến các đối thủ phải mơ ước. Thậm chí, một số mẫu xe bán chạy là "gà đẻ trứng vàng", góp phần gánh doanh số cho cả một thương hiệu.

Dưới đây là 9 cái tên đứng đầu các hãng xe phổ thông tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2025 vừa qua:

VinFast VF 3: 31.386 chiếc

VinFast VF 3 tiếp tục "vượt mặt" đàn anh VF 5 (doanh số 30.956 chiếc) để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu VinFast từ đầu năm đến nay với 31.386 chiếc, chiếm 30,2% tổng doanh số của VinFast trong 9 tháng đầu năm 2025.

VinFast VF 3 chiếm gần 1/3 tổng doanh số của VinFast trong 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: VF

Những chiếc VinFast VF 3 đầu tiên được bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 8/2024 và ngay lập tức, mẫu xe điện cỡ mini giá rẻ này đã tạo nên một làn gió mới khác biệt trên thị trường ô tô Việt Nam. Hiện, VinFast VF 3 được bán ra với giá 299 triệu đồng (mua kèm pin).

Ford Ranger: 12.577 chiếc

Ford Ranger đạt doanh số tới 12.577 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2025 và dẫn đầu tuyệt đối phân khúc xe bán tải. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Mỹ khi "gánh" đến 35,9% tổng lượng bán ra.

Ford Ranger là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường 9 tháng đầu năm. Ảnh: FVN

Ford Ranger có 6 phiên bản với giá bán xe dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Các phiên bản của Ranger có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.2L Turbo cho các phiên bản thấp và động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho các phiên bản nhập khẩu là Wildtrak, Stormtrak và Raptor.

Mitsubishi Xpander: 12.438 chiếc

Với lượng bán ra trong 3 quý đầu năm 2025 đạt 12.438 chiếc, Mitsubishi Xpander xếp thứ hai trong nhóm các xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. Dù Mitsubishi đã có thêm Xforce "chia lửa" nhưng Xpander vẫn là cái tên nổi bật nhất khi chiếm 49,7% tổng doanh số của hãng xe Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm.

Xpander chiếm tới gần 1 nửa tổng doanh số của hãng Mitsubishi. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander mới được nâng cấp nhẹ vào tháng 9 vừa qua, với 4 phiên bản, giá bán từ 560-699 triệu đồng, trong đó phiên bản "lai SUV" Xpander Cross có giá cao nhất. Các xe đều sử dụng động cơ 1.5L đi cùng hộp số tự động CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp 5MT.

Mazda CX-5: 11.306 chiếc

Bán ra thị trường 11.306 chiếc, doanh số của Mazda CX-5 chiếm tới 51,9% tổng lượng xe THACO-Mazda bàn giao tới tay khách Việt trong 9 tháng đầu năm. Không quá để nói Mazda CX-5 chính là nhân vật "gánh" doanh số cho cả hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

Mazda CX-5 có doanh số 9 tháng đầu năm tới hơn 11.000 chiếc. Ảnh: THACO

Trong nhiều năm trở lại đây, Mazda CX-5 là mẫu xe hiếm hoi của thương hiệu Mazda thường xuyên nằm trong top xe bán chạy. Mazda CX-5 thế hệ hiện tại được THACO nâng cấp vào đầu năm 2024 và lắp ráp trong nước với tổng cộng 7 phiên bản, giá niêm yết từ 749-979 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross: 9.655 chiếc

Yaris Cross tiếp tục vượt qua những người anh khác như Vios hay Corolla Cross để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu xe Nhật Bản Toyota trong 9 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, mẫu B-SUV này đạt doanh số 9.655 chiếc, chiếm 20,1% tổng lượng xe Toyota bán ra.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 9 vừa qua tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và 1 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt là 730 triệu và 838 triệu đồng.

Honda City: 6.377 chiếc

Với tổng doanh số bán ra là 6.377 chiếc, Honda City tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam, chiếm 35,8% tổng lượng bán ra của thương hiệu xe Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm 2025.

Honda City chiếm hơn 1/3 lượng xe Honda bán tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: HVN

Honda City thế hệ hiện tại được ra mắt từ năm 2021, được trang bị động cơ 1.5L đi kèm hộp số vô cấp CVT cùng tính năng ADAS tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản (G, L và RS). Giá xe dao động từ 499-569 triệu đồng.

Hyundai Tucson: 5.910 chiếc

Cuộc "đổi ngôi" tương tự cũng xảy ra ở hãng xe Hàn Quốc Hyundai khi mẫu sedan cỡ B Accent không còn là cái tên bán chạy nhất mà nhường chỗ cho mẫu xe gầm cao Tucson. Trong 9 tháng đầu năm vừa qua, có 5.910 chiếc Tucson được bán ra, chiếm 22,2% tổng doanh số xe du lịch của Hyundai.

Hyundai Tucson vượt qua Accent và Creta để trở thành mẫu xe Hyundai bán chạy nhất tại Việt Nam trong 3 quý vừa qua. Ảnh: TC Motor

Hyundai Tucson mới được nâng cấp giữa vòng đời vào đầu tháng 10/2024 và bán ra với 4 phiên bản cùng 3 tuỳ chọn động cơ gồm cả máy xăng 2.0L, 1.6L turbo và máy dầu 2.0L. Giá bán của mẫu xe đa dụng cỡ C này dao động từ 769-979 triệu đồng.

KIA Seltos: 3.946 chiếc

Dù chỉ bán ra 3.946 chiếc, KIA Seltos vẫn trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu KIA trong 9 tháng đầu năm 2025, vượt qua mẫu xe cỡ nhỏ Sonet và mẫu MPV cỡ lớn Carnival. Doanh số trên của Seltos chiếm 22,1% tổng lượng bán ra của hãng xe Hàn Quốc từ đầu năm đến nay.

KIA Seltos là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc dù chỉ đạt 3.946 chiếc trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: THACO

KIA Seltos được làm mới tại Việt Nam bằng phiên bản facelift với 5 phiên bản, giá dao động từ 599-769 triệu đồng, tùy phiên bản. Dù dẫn đầu thương hiệu KIA, song doanh số của Seltos vẫn kém xa những đối thủ trong phân khúc B-SUV như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.

Suzuki XL7 Hybrid: 1.845 chiếc

Mẫu MPV lai SUV XL7 Hybrid vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong danh mục sản phẩm khá trầm lắng của Suzuki tại Việt Nam, khi chiếm tới 82% tổng doanh số xe du lịch của hãng. Con số này cũng phần nào phản ánh thực tế rằng dải sản phẩm của Suzuki tại thị trường Việt Nam hiện khá ít và kém sôi động.

Suzuki XL7 chiếm tới 82% tổng doanh số xe du lịch của hãng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Suzuki XL7 Hybrid vẫn được nhập khẩu từ Indonesia với giá bán là 599,9 triệu đồng.

