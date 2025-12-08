Ông Trump nói thấy ”thất vọng một chút” với Tổng thống Ukraine. Nguồn: Fox News

Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại sự kiện Kennedy Center Honors diễn ra hôm 7/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định phái đoàn đàm phán của Ukraine đã có phản ứng tích cực đối với bản dự thảo đề xuất hòa bình của Mỹ, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky lại chưa đọc tài liệu này.

Kênh Fox News dẫn lời ông Trump phát biểu: “Tôi có chút thất vọng về việc Tổng thống Ukraine Zelensky chưa đọc bản dự thảo, đó là chuyện của vài giờ trước. Người của ông ấy thích bản dự thảo, còn ông ấy thì không… Về phía Nga, tôi tin họ thấy dự thảo ổn nhưng tôi không chắc ông Zelensky thấy ổn với nó. Người của ông ấy thích nó, nhưng ông ấy chưa sẵn sàng”.

Cho tới nay, Văn phòng tổng thống Ukraine chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Theo trang India Today, ông Trump có phát biểu trên sau khi phái đoàn Ukraine hội đàm với nhiều quan chức cấp cao Mỹ tại bang Florida về đề xuất thỏa thuận hòa bình. Được biết, quan điểm của Nga, Mỹ và Ukraine trong một số vấn đề vẫn còn nhiều khác biệt, đặc biệt đối với vấn đề lãnh thổ.