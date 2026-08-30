Theo báo Guardian, sau khi vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp xảy ra vào năm 2025, các nhân viên của bảo tàng này đã thừa nhận mật khẩu hệ thống giám sát video của họ chỉ đơn giản là "Louvre" và mật khẩu này không được thay đổi trong suốt nhiều năm. Ngoài ra, phần mềm bảo mật của Bảo tàng Louvre do công ty Thales Group cung cấp và các nhân viên có thể truy cập chúng bằng mật khẩu là "Thales".

Việc mật khẩu của các hệ thống an ninh quá đơn giản là một trong những nguyên nhân khiến vụ trộm táo tợn có thể diễn ra trót lọt. Tuy vậy, những sự cố kiểu này không hề hiếm gặp trong lịch sử thế giới.

Mã phóng hạt nhân của Mỹ là 00000000

Theo cựu sĩ quan không quân Mỹ Bruce Blair, mã phóng tên lửa hạt nhân của Mỹ từ năm 1962 đến giữa thập niên 1970 chỉ đơn giản là 8 số "0". Một tiết lộ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

"Trên thực tế, hệ thống này yêu cầu hai sĩ quan có thẩm quyền cùng tham gia quy trình phóng. Tuy vậy, quy trình này đôi khi vẫn bị bỏ qua, đơn cử là khi một người chịu trách nhiệm toàn bộ trong khi người còn lại nghỉ ngơi", ông Blair cho biết.

Việc đặt mật khẩu quá dễ đoán có thể gây ra những sự cố an ninh nghiêm trọng. Ảnh: NYT

Trước những lo ngại về nguy cơ an ninh, Bộ Quốc phòng Mỹ từ năm 1977 đã bắt đầu sử dụng hệ thống Permissive Action Link (PAL-Đường nối lệnh cho phép hoạt động của vũ khí hạt nhân) được chuyên biệt hóa. Từ đây mật mã kích hoạt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mới phức tạp hơn, không còn là chuỗi 8 con số 0.

Bê bối nghe lén điện thoại chấn động nước Anh

Vào năm 2011, bê bối nghe lén điện thoại của tập đoàn News Corporation đã làm chao đảo chính trường Anh, khiến truyền thông nước này lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch khi ấy đã phải ra điều trần trước Quốc hội Anh.

Cuộc điều tra cho thấy nhiều nhà báo và thám tử tư, được một số tờ báo ngoại quốc thuê, đã xâm nhập hộp thư thoại của người nổi tiếng bằng các mã bảo mật cực kỳ đơn giản như "1111", "4444" hay "1234". Danh sách những nhân vật bị nghe lén bao gồm Hoàng tử Harry, nam diễn viên Hugh Grant, nữ diễn viên Sienna Miller,...

Doanh nghiệp 158 năm tuổi sụp đổ vì mật khẩu yếu

Vào năm 2023, công ty vận tải KNP tại Northamptonshire, Anh đã phải tuyên bố phá sản sau 158 năm hoạt động vì bị một nhóm tin tặc tấn công. Theo cơ quan điều tra, các tin tặc đã đoán được mật khẩu của một nhân viên, sau đó mã hóa dữ liệu của KNP để đòi tiền chuộc.

Tuy vậy, KNP đã không thể chi trả tiền chuộc, khiến nhóm tin tặc xóa bỏ toàn bộ dữ liệu. Sau khi phá sản, cựu giám đốc Paul Abbott thừa nhận ông chưa từng cảnh báo nhân viên về nguy cơ sử dụng mật khẩu yếu và cũng không lường trước được điều này có thể trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của công ty.