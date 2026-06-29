Đây là những thí sinh đầu tiên được xác định đủ điều kiện trúng tuyển vào trường trong mùa tuyển sinh năm nay. Theo quy định, các em vẫn phải tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đúng nguyện vọng trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo danh sách công bố, ngành Dược học thu hút nhiều thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhất với 16/20 thí sinh. Tiếp đến là Y khoa với 3 thí sinh và Công nghệ dược phẩm với 1 thí sinh.

Ba thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ngành Y khoa gồm Vũ Hồng Anh (Đồng Nai), Phạm Ngọc Hà (Hải Phòng) và Hoàng An Huy (Hà Nội).

Thí sinh duy nhất đủ điều kiện trúng tuyển ngành Công nghệ dược phẩm là Trần Minh Khoa đến từ Kon Tum.

Trong số 20 thí sinh, TPHCM có nhiều nhất với 9 em, tiếp theo là Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội, Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Kon Tum, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đồng Tháp, mỗi địa phương có 1 thí sinh.