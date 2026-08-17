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Theo cư dân tại khu chung cư Hanoi Homeland (phường Bồ Đề, Hà Nội), công trình bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2019. Tuy nhiên, từ khi một dự án xây dựng cách khu chung cư một con đường được khởi công, các vết nứt đã xuất hiện tại khuôn viên và các căn hộ của chung cư Hanoi Homeland.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 14/8, tuyến đường nằm giữa một công trường và chung cư Hanoi Homeland đã được quây rào một phần mặt đường để hạn chế người và phương tiện đi qua.

Khu vực vườn hoa của chung cư Hanoi Homeland - nơi chỉ cách công trường đang thi công một con đường, tình trạng xuống cấp có thể thấy rõ. Bồn hoa có hiện tượng nghiêng, đá ốp bong tróc. Toàn bộ phần bồn hoa đang được gia cố bằng hệ thống rào chống.

Chị Phương Ly, cư dân chung cư Hanoi Homeland cho biết, hiện tượng này xuất hiện từ khoảng 2 tháng nay. Tuy nhiên, 2 tuần gần đây, tình trạng càng trở nên nghiêm trọng.

Vỉa hè quanh tòa nhà xuất hiện nhiều vết nứt. Tại một số vị trí, bó vỉa bị tách khỏi vỉa hè, tạo thành khe, rãnh. Một số đoạn đã được trát lại nhưng dấu vết xuống cấp rõ rệt.

Theo một số cư dân, bên trong tòa nhà, tường hành lang, trần cầu thang và tường nhà của một số căn hộ xuất hiện các vết rạn nứt. Tình trạng này xuất hiện từ tầng 1 đến tầng 18.

Căn hộ của bà Đỗ Thị Duy Len ở tầng 6, tòa CT2A, xuất hiện các vết nứt ở khu vực bếp và nhà vệ sinh. Theo bà Len, những căn hộ ở tầng thấp bị ảnh hưởng đầu tiên. Bà Len cảm thấy rất lo lắng khi những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều ở các căn hộ và nhiều hạng mục của tòa nhà.

Chị Trịnh Thị Nhung cho biết, sau khi đi khảo sát một vòng quanh chung cư, chị cảm thấy bất an, "mất ăn mất ngủ" khi nghĩ tới tình trạng mất an toàn của tòa nhà.

"Chúng tôi đã phản ánh tình trạng trên với UBND phường Bồ Đề, mong rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để đánh giá mức độ an toàn và có phương án xử lý. Có như vậy chúng tôi mới yên tâm sinh sống", chị Nhung chia sẻ.

Liên quan tới vấn đề trên, trao đổi với PV Báo VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Phạm Bạch Đằng cho biết, phường đã nắm bắt được thông tin và đã giao cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm tra để tìm nguyên nhân.