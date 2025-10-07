Tại xã Tiên Tiến, sáng 19/10, Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group tổ chức đấu giá quyền sử dụng 72 suất đất là tài sản của UBND xã Tiên Tiến.

Theo đó, 72 suất đất đấu giá cho người dân làm nhà ở thuộc Khu dân cư xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ (cũ), nay thuộc địa phận xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Diện tích các suất đất từ 94,75-96,75 m2/suất. Đơn giá từ 6-10,8 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm dao động từ 580 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 17h ngày 15/10 trực tiếp tại trụ sở công ty đấu giá và tại UBND xã Tiên Tiến. Người tham gia đấu có thể gửi chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng suất đất; phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa Đình Cao (cũ).

Hưng Yên sẽ đấu giá quyền sử dụng 162 suất đất tại các xã Tiên Tiến, Việt Tiến và Hồng Quang trong tháng 10. Ảnh: Hoàng Hà

Chiều cùng ngày, tại xã Hồng Quang, Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group cũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng 41 suất đất là tài sản của UBND xã Hồng Quang.

Các suất đất có diện tích 100-162 m2/suất. Đơn giá từ 21-25 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ 2,1 tỷ đến hơn 4,1 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ đến 17h ngày 15/10 trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group và tại UBND xã Hồng Quang, hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về công ty đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng suất đất theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Hồng Quang.

Tại xã Việt Tiến, sáng 25/10, Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 49 suất đất là tài sản của UBND xã Việt Tiến.

Cụ thể là quyền sử dụng đất 49 thửa đất cho người dân làm nhà ở, thuộc địa bàn xã Việt Tiến. Diện tích các suất đất từ 73,5-158,1 m2/suất. Đơn giá từ 25-52 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ 1,9 tỷ đến hơn 7,1 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá đến trước 17h ngày 22/10 trực tiếp tại trụ sở công ty đấu giá và tại UBND xã Việt Tiến, hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá đối với từng suất đất; phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Việt Tiến.