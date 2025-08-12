Tại xã Vân Bán, Công ty Đấu giá Hợp danh LAT sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 3 ô đất là tài sản của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Vân Bán vào sáng 21/8.

Theo đó, các ô đất đấu giá thuộc Dộc Sấu, khu Hùng Sơn, xã Vân Bán. Diện tích các ô từ hơn 152m2 đến 166m2. Giá khởi điểm là 5 triệu đồng/m2, tương đương giá mỗi ô có giá từ hơn 763 triệu đồng đến 830,6 triệu đồng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 18/8, tại trụ sở công ty đấu giá hoặc gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi thư bảo đảm.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Vân Bán.

Phú Thọ sẽ tổ chức đấu giá 33 ô đất tại xã Vân Bán và xã Tam Hồng trong tháng 8. Ảnh: Đức Hoàng

Tại xã Tam Hồng, sáng 27/8, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân cùng Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 ô đất.

30 ô đất đấu giá đều là tài sản của UBND xã Tam Hồng. Các ô đất thuộc khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Ruộng Sùng, thôn Man Để và xứ đồng Bãi Cát, thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng.

Diện tích các ô đất từ 100-194 m2. Giá khởi điểm từ 27-45 triệu đồng/m2, tương đương mỗi ô có giá khởi điểm từ 2,7 tỷ đến hơn 5,2 tỷ đồng.

Thời gian bán hồ sơ đến 17h ngày 22/8 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân và từ ngày 19/8 đến 17h ngày 21/8, tại UBND xã Tam Hồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ cùng phiếu trả giá qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân đến 17h ngày 22/8.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố kết quả trả giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Tam Hồng.