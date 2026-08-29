Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine. Ảnh: President.gov.ua

Theo Anadolu, trong bài phát biểu qua video tối 28/8, ông Zelensky cho biết những thông tin Kiev nhận được liên quan đến các cuộc gặp diễn ra tại Moscow “vài ngày trước”. Nhà lãnh đạo này đồng thời lưu ý có “một loạt cuộc gặp” như vậy và Ukraine đã trao đổi với Mỹ cả trước lẫn sau những cuộc gặp này.

Tổng thống Ukraine nói: “Cảm ơn phía Mỹ về thông tin cũng như về giọng điệu cần thiết trong cuộc trao đổi với Nga. Chúng tôi coi trọng sự phối hợp trong các bước đi và việc Mỹ đang thúc đẩy một tầm nhìn thực tế về những gì cần làm và những mục tiêu cần đạt được... Nga phải chấm dứt xung đột và cần tạo ra tất cả các điều kiện cần thiết để điều đó xảy ra”. Tuy nhiên, ông Zelensky không cho biết ai đã tham gia các cuộc gặp tại thủ đô Nga.

Hôm 26/8, Điện Kremlin xác nhận thông tin Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã tới Moscow hôm 25/8. Đây là chuyến thăm Moscow đầu tiên của một giám đốc CIA kể từ năm 2021. Điện Kremlin cho biết chuyến thăm liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan an ninh và mô tả những cuộc tiếp xúc này là “một hiện tượng, một tiến trình tích cực”.

Thông tin về chuyến thăm xuất hiện sau khi một máy bay vận tải quân sự C-17A Globemaster III của không quân Mỹ bay từ thủ đô Riga của Latvia đến sân bay Vnukovo ở Moscow sáng 25/8. Theo dữ liệu Flightradar24, máy bay rời Moscow và trở lại Riga vào tối cùng ngày.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả chuyến thăm Moscow của ông Ratcliffe là “một chuyến đi gần như thường lệ”.

Một ngày sau, tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đồng ý hoặc cam kết không tấn công lãnh thổ NATO hay không, ông Trump trả lời: “Tôi đã có những cuộc trao đổi tốt đẹp với ông ấy. Ông ấy sẽ không tấn công lãnh thổ NATO".