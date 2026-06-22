Nổ lớn ở trung tâm xử lý khí đốt của Qatar. Ảnh: Telegram/PressTV

Theo đài RT, Bộ Nội vụ Qatar ban đầu cho biết có một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy ở Ras Laffan do sự cố kỹ thuật. Các đội cứu hộ dân sự đã nhanh chóng ứng phó và không có mối đe dọa nào với an toàn công cộng. Trong một bản cập nhật sau đó, nhà chức trách Qatar cho biết đã có “một số người bị thương”, đồng thời nhấn mạnh không phát hiện thấy sự cố rò rỉ nguy hiểm nào.

Công ty QatarEnergy cho hay vụ nổ xảy ra trong quá trình khởi động hoạt động tại cơ sở cung cấp khí đốt Barzan ở Ras Laffan vào tối ngày 21/6. Các đội cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức và đám cháy sau đó đã được kiểm soát.

Nổ lớn ở cơ sở xử lý khí đốt của Qatar. Video: Tabzlive

Các video lan truyền trên mạng cho thấy một quả cầu lửa lớn chiếu sáng bầu trời đêm, tiếp theo là một cột khói khổng lồ bốc lên từ hướng khu công nghiệp.

Ras Laffan nằm ở phía bắc Doha, là một trong những trung tâm xử lý khí đốt quan trọng nhất thế giới và là trung tâm của ngành công nghiệp khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar. Khu phức hợp này nằm trong số các cơ sở liên kết với Mỹ từng bị Tehran tấn công để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt South Pars của nước này.