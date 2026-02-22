Lính Mỹ. Ảnh: Anadolu

Báo The New York Times dẫn các nguồn tin cho biết hôm 20/2 rằng các binh sĩ Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar và các cơ sở liên quan tới hạm đội 5 của hải quân tại Bahrain.

Căn cứ Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, là nơi đóng quân của khoảng 10.000 binh sĩ. Căn cứ này đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động không quân của Mỹ trong khu vực. Các quan chức am hiểu vấn đề cho biết việc tái triển khai nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro cho lực lượng trong trường hợp leo thang đột ngột.

Động thái trên được hiểu là một phần của kế hoạch dự phòng hơn là tín hiệu về một cuộc xung đột sắp xảy ra. Lực lượng Mỹ vẫn đóng quân tại các căn cứ ở Iraq, Syria, Kuwait, Ảrập Xêút, Jordan và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ, cơ quan giám sát các hoạt động ở Trung Đông và các khu vực lân cận, không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, việc rút quân diễn ra vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran, sau những cảnh báo của các quan chức Iran về những hậu quả tiềm tàng của bất kỳ hành động quân sự nào nhằm chống lại nước này.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm 19/2, người đứng đầu phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết nếu Iran bị tấn công, thì “tất cả các căn cứ, cơ sở và tài sản của lực lượng thù địch trong khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp và Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và trực tiếp cho bất kỳ hậu quả khó lường và ngoài tầm kiểm soát nào”.