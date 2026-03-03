Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chiều 2/3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Kuwait hôm 1/3 đã tăng lên 6 người,

Một nguồn tin am hiểu tình hình nói với CNN rằng vụ tấn công khiến những quân nhân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran là một đòn đánh trực tiếp vào một trung tâm tác chiến tạm thời tại cảng dân sự Shuaiba vào sáng 1/3 theo giờ địa phương.

Shuaiba là một cảng lớn ở miền nam Kuwait. Hôm 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận cuộc tấn công khiến các binh sĩ thiệt mạng đã đánh trúng một “trung tâm tác chiến chiến thuật được gia cố,” nhưng có “một” đầu đạn đã lọt qua hệ thống phòng không. Thông cáo của CENTCOM cũng cho biết một cơ sở đã bị tấn công “trong đợt tấn công ban đầu của Iran”.

Các binh sĩ này thuộc Bộ chỉ huy Hỗ trợ Chiến trường số 1 (1st Theater Sustainment Command – 1st TSC), một sở chỉ huy độc lập đặt tại căn cứ Fort Knox, bang Kentucky, với các binh sĩ từ những đơn vị khác được điều động hỗ trợ theo các đợt luân phiên kéo dài 9 tháng.