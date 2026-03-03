Báo The Guardian dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump trong bài phát biểu nói rằng chính quyền Iran đã phớt lờ “những lời cảnh báo của Washington và từ chối ngừng việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, ngay cả sau khi Mỹ ‘phá hủy’ chương trình hạt nhân của Iran vào năm ngoái”.
“Iran đã tạo ra mối đe dọa tức thời đối với các lực lượng của Washington trong khu vực. Chương trình tên lửa đạn đạo thông thường của họ đang phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, tạo ra mối đe dọa rõ ràng và to lớn đối với Mỹ và các lực lượng của chúng ta đóng quân ở nước ngoài”, ông Trump phát biểu trước nhiều quan chức cấp cao Mỹ có mặt ở Nhà Trắng.
Mỹ tung video máy bay ném bom chiến lược B-1 xuất kích
Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) mới đây đã công bố video máy bay ném bom chiến lược B-1 tham gia chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội” nhằm vào Iran.
Video: US CENTCOM/Mạng xã hội X
Thông cáo của US CENTCOM trên mạng xã hội X viết rằng các máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ trong đêm 1, rạng sáng 2/3 đã thực hiện nhiều đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ Iran nhằm làm suy yếu năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran.
Đoạn trích thông cáo viết: “Như lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói, chúng ta sẽ phá hủy các tên lửa và hủy diệt hoàn toàn ngành công nghiệp tên lửa của Iran”, kèm theo đoạn video ghi cảnh máy bay ném bom B-1 xuất kích trong đêm tối.
Israel và UAE phát hiện tên lửa từ Iran
Sáng sớm ngày 3/3, Israel và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) cho biết họ đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran đang bay tới lãnh thổ của mình.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran đã được ghi nhận trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang, với hệ thống phòng không UAE nhiều lần đánh chặn các đợt tấn công như vậy.
6 binh lính Mỹ tại Kuwait thiệt mạng
Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chiều 2/3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Kuwait hôm 1/3 đã tăng lên 6 người,
Một nguồn tin am hiểu tình hình nói với CNN rằng vụ tấn công khiến những quân nhân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran là một đòn đánh trực tiếp vào một trung tâm tác chiến tạm thời tại cảng dân sự Shuaiba vào sáng 1/3 theo giờ địa phương.
Shuaiba là một cảng lớn ở miền nam Kuwait. Hôm 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận cuộc tấn công khiến các binh sĩ thiệt mạng đã đánh trúng một “trung tâm tác chiến chiến thuật được gia cố,” nhưng có “một” đầu đạn đã lọt qua hệ thống phòng không. Thông cáo của CENTCOM cũng cho biết một cơ sở đã bị tấn công “trong đợt tấn công ban đầu của Iran”.
Các binh sĩ này thuộc Bộ chỉ huy Hỗ trợ Chiến trường số 1 (1st Theater Sustainment Command – 1st TSC), một sở chỉ huy độc lập đặt tại căn cứ Fort Knox, bang Kentucky, với các binh sĩ từ những đơn vị khác được điều động hỗ trợ theo các đợt luân phiên kéo dài 9 tháng.
Ông Trump tuyên bố lý do chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran
Báo The Guardian đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 2/3 (giờ Washington DC) sau khi có bài phát biểu ở Nhà Trắng về chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội”, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nếu ông không hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran được ký dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama “thì Tehran đã sở hữu vũ khí hạt nhân”.
“Nếu tôi không chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran ‘khủng khiếp’ của ông Obama, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), thì Iran đã có được vũ khí hạt nhân từ 3 năm trước. Đó là giao dịch nguy hiểm nhất mà chúng ta từng tham gia và nếu nó được phép tồn tại, thì thế giới hiện nay sẽ là một nơi hoàn toàn khác. Mọi người có thể đổ lỗi cho ông Obama và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ‘Ngủ gật’”.
Mỹ chuẩn bị cho ‘đợt tấn công lớn’
Sáng ngày 3/3 tại Tehran, cuộc xung đột đang lan rộng khắp Trung Đông dường như sẽ tiếp tục leo thang.
Một quan chức cấp cao nói với CNN rằng Mỹ đang chuẩn bị cho một “sự gia tăng lớn” các cuộc tấn công vào Iran trong 24 giờ tới, trong khi Israel đã cảnh báo người dân tại một khu dân cư ở Tehran sơ tán.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết “những đòn tấn công mạnh nhất vẫn còn ở phía trước,” đồng thời nhấn mạnh chính quyền Trump tin rằng các mục tiêu của chiến dịch nhằm vào Iran “có thể đạt được mà không cần lực lượng bộ binh trên mặt đất”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ “rời đi ngay lập tức” khỏi các quốc gia trong khu vực “do những rủi ro an ninh nghiêm trọng.”
Qatar tuyên bố bắn hạ máy bay cường kích của Iran
Trong thông cáo đưa ra tối 2/3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết lực lượng không quân của họ đã bắn hạ thành công 2 máy bay cường kích Su-24 của Iran. Đồng thời, các hệ thống phòng không Qatar cũng bắn hạ 7 tên lửa đạn đạo và đánh chặn 5 máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn thông cáo viết: “Mối đe dọa đã được xử lý ngay lập tức ngay khi bị phát hiện, theo đúng kế hoạch tác chiến khi tất cả các tên lửa đều bị bắn hạ trước khi đến được mục tiêu”.
Cho đến nay, Iran chưa bình luận về tuyên bố của quân đội Qatar.
Ông Trump: 'Sóng lớn' vẫn chưa diễn ra
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại kéo dài 9 phút vào sáng ngày 2/3 với CNN, Tổng thống Donald Trump tiết lộ quân đội Mỹ đang “đánh Iran tơi bời” nhưng “đợt tấn công lớn” vẫn chưa diễn ra.
“Chúng tôi đang đánh họ tơi bời. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra rất tốt. Rất mạnh mẽ. Chúng tôi có quân đội mạnh nhất thế giới và chúng tôi đang sử dụng nó”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm thời gian dự kiến của cuộc xung đột, sự bất ngờ của ông trước quy mô đáp trả rộng khắp của Iran, cũng như kế hoạch chuyển giao quyền lực dự kiến của nước này.
Khi được hỏi liệu Mỹ có đang làm gì thêm ngoài các cuộc tấn công quân sự để giúp người dân Iran giành lại quyền kiểm soát đất nước từ chính quyền hiện tại hay không, ông Trump trả lời: “Có”
“Chúng tôi thực sự đang làm như vậy. Nhưng hiện giờ chúng tôi muốn mọi người ở trong nhà. Ngoài kia không an toàn. Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đánh họ thật mạnh. Đợt tấn công lớn vẫn chưa xảy ra. Đòn lớn sắp tới”, Tổng thống Mỹ nói.
Ông Trump để ngỏ khả năng điều quân đến Iran ‘nếu cần thiết’
Trả lời phỏng vấn báo Bưu điện New York hôm 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không loại trừ khả năng gửi bộ binh Mỹ đến Iran và khẳng định chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội” đã vượt xa kế hoạch ban đầu khi vô hiệu hóa hàng chục quan chức cấp cao của Iran.
“Tôi không hề e ngại việc đưa bộ binh vào chiến trường. Như mọi vị tổng thống khác vẫn nói ‘Sẽ không có quân bộ binh nào cả’. Tôi không nói như vậy… Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi đang đạt đúng tiến độ, thậm chí còn vượt xa tiến độ dự kiến khi vô hiệu hóa giới lãnh đạo Iran, 49 người thiệt mạng và chúng tôi ước tính việc đó sẽ mất ít nhất 4 tuần. Nhưng chúng tôi đã hoàn thành chỉ trong 1 ngày”, ông Trump nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó nhấn mạnh ông không sợ các đòn trả đũa của Iran, đồng thời tiết lộ thời điểm bản thân đưa ra quyết định cuối cùng cho chiến dịch tấn công Iran “sau các cuộc đối thoại ở Geneva hồi tuần trước, một phần là bởi thông tin tình báo cho thấy Iran đang bí mật nối lại các dự án hạt nhân”.
Tổng thống Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán nghiêm túc, Iran đã có mặt ở đó và rồi họ giảm bớt cam kết... Tôi tin rằng bản thân đã làm điều đúng đắn và đa số người dân Mỹ ủng hộ tôi”.