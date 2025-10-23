Đài RT dẫn lời Thống đốc Chelyabinsk Aleksey Teksler xác nhận, vụ nổ xảy ra vào ngày 22/10. Ban đầu, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ là 4 người, nhưng sau đó đã tăng lên. Nhà chức trách địa phương đang xác minh các báo cáo về việc có người mất tích.

Ông Teksler cho hay, vụ nổ dường như không liên quan tới các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Vụ nổ đã không gây ra mối đe dọa nào đối với cư dân thành phố và cơ sở hạ tầng xung quanh.

Một video được ghi từ hiện trường cho thấy khoảnh khắc nổ lớn xảy ra và một quả cầu lửa xuất hiện. Dữ liệu nguồn mở cho biết, nhà máy trên sản xuất đạn dược cho quân đội Nga và đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây.

Thành phố Kopeysk nằm cách biên giới của Nga với Ukraine hơn 1.700km. Quân đội Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của nước này. Chỉ riêng trong tháng 10, ít nhất 6 người Nga đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của UAV của Ukraine vào các vùng Belgorod và Kherson.