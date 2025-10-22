Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Pravda

Theo báo Pravda, Thủ tướng Hungary đã công bố thông tin trên trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook. Ông Orban cho biết thêm, người dân Hungary sẽ để thế giới thấy Budapest được chọn là có lý do. Đó là vì Hungary là một hòn đảo hòa bình và người dân nước này luôn đứng về phía hòa bình.

Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo, truyền thông phương Tây sẽ tiếp tục lan truyền "tin giả" nhằm phá hoại hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin.

Đề cập tới thông tin do một số tờ báo đăng tải vào ngày 21/10 rằng kế hoạch hội đàm giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga bị hoãn vô thời hạn, ông Szijjarto khuyến cáo: "Cho đến khi hội nghị thượng đỉnh thực sự diễn ra, hãy chuẩn bị cho một làn sóng rò rỉ, tin giả và những tuyên bố khẳng định sự kiện sẽ không xảy ra".

Theo ông Szijjarto, chính phủ Hungary sẽ không tuân thủ lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) liên quan tới Tổng thống Putin nếu người đứng đầu nước Nga tới Budapest gặp Tổng thống Trump. Nhà ngoại giao này cũng nhắc tới việc Hungary đã tuyên bố rút khỏi ICC và không công nhận các phán quyết của tòa án này.

Hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 22/10 thông báo, công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Trump vẫn đang tiếp diễn. "Không có trở ngại đáng kể nào đối với cuộc gặp", ông Ryabkov nói.

Khi được hỏi Moscow và Washington có trao đổi tài liệu dưới dạng phi văn bản về Ukraine hay không, ông Ryabkov đáp: "Tôi không thể xác nhận thông tin này".