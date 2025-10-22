Tổng thống Putin chỉ đạo cuộc diễn tập. Ảnh: Kremlin

Hãng tin TASS dẫn thông cáo của Điện Kremlin cho biết: "Dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, một cuộc diễn tập hạt nhân chiến lược đã diễn ra với sự tham gia của bộ 3 hạt nhân gồm các lực lượng trên bộ, dưới biển và trên không".

Trong cuộc diễn tập, tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS phóng tên lửa hành trình từ trên không và một tàu ngầm tuần dương chiến lược đã phóng một tên lửa đạn đạo từ biển Barents.

Điện Kremlin cho hay: "Cuộc tập trận nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của bộ chỉ huy quân sự và kỹ năng thực tế của lực lượng tác chiến trong tổ chức, kiểm soát các lực lượng cấp dưới. Tất cả các mục tiêu diễn tập đều hoàn thành".

Lực lượng răn đe chiến lược Nga được thành lập để "ngăn chặn các cuộc gây hấn chống nước này và lực lượng đồng minh, đồng thời đánh bại kẻ xâm lược trong một cuộc chiến bằng cách sử dụng nhiều loại vũ khí, gồm cả vũ khí hạt nhân". Lực lượng này được chia làm 2 bộ phận gồm tấn công và phòng thủ.

Lực lượng tấn công chiến lược của Nga được trang bị tên lửa liên lục địa và hệ thống phòng không dựa trên lực lượng hạt nhân chiến lược, gồm cả lực lượng tên lửa.

Lực lượng phòng thủ chiến lược của Nga dựa trên các đơn vị sẵn sàng chiến đấu thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ, tích hợp hệ thống cảnh báo sớm về tấn công tên lửa, hệ thống kiểm soát không gian, hệ thống chống tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không.