Đài Phát thanh Truyền hình Canada (CBC) đưa tin lãnh sự quán Mỹ nằm ở trung tâm thành phố Toronto hôm 27/7 đã trở thành mục tiêu của một vụ nổ súng và đây là lần thứ 2 cơ sở ngoại giao này bị tấn công bằng súng trong năm nay.

Cảnh sát Canada phong tỏa hiện trường. Ảnh: CBC News

Trả lời phỏng vấn các phóng viên, Phó cảnh sát trưởng Toronto Frank Barredo cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 4h45 sáng 27/7 (giờ địa phương) khi một sĩ quan bất ngờ nghe thấy tiếng súng nổ lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra. Người này sau đó nhìn thấy một xe hơi Honda Accord màu trắng không gắn biển số phóng khỏi hiện trường với tốc độ cao.

“Cảnh sát đã truy đuổi phương tiện này, nhưng sau đó phải dừng lại do lo ngại mất an toàn khi chiếc xe chạy quá tốc độ, vượt quá 140 km/h… Hiện chúng tôi chưa thể xác định bao nhiêu người có mặt trên chiếc xe khi vụ việc xảy ra và vẫn quá sớm để xác định động cơ gây án. Chúng tôi sẽ xử lý vụ việc này cực kỳ nghiêm túc”, ông Barredo nói.

Theo nhà chức trách, không có ai bị thương tích gì trong vụ việc. Cảnh sát đang truy tìm các nghi phạm.

Đầu tháng 3, lãnh sự quán Mỹ ở Toronto cũng là mục tiêu của một vụ nổ súng. Rất may, không ai bị thương trong sự việc trên. Cảnh sát Canada sau đó bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng.