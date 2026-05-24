Thông tin từ 2 kênh NBC và CBS cho hay, nghi phạm thực hiện vụ xả súng “đã bắn từ 10 – 20 phát đạn vào một bốt gác của các nhân viên Mật vụ Mỹ”. Lập tức, các nhân viên an ninh rút súng bắn trả đối tượng.

Lực lượng an ninh Mỹ có mặt ngoài Nhà Trắng.

Nguồn tin an ninh giấu tên của Mỹ tiết lộ: “Có 2 người bị thương trong vụ đọ súng, đó là nghi phạm và một người qua đường. Cả 2 đã được đưa đến bệnh viện. Nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch trong khi người còn lại trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng”.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với CBS rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt ở Nhà Trắng khi vụ đọ súng xảy ra và ông đã nhận được báo cáo vụ việc. Lực lượng an ninh Mỹ trang bị súng sau đó đã được bố trí dày dặc xung quanh Nhà Trắng.

Theo video được NBC công bố sau đó, phóng viên Julie Tsirkin của đài này chiều 23/5 có mặt ở Nhà Trắng để ghi hình. Ngay sau đó, cô nghe thấy hàng chục tiếng nổ dồn dập vọng lại từ xa. Người phóng viên lấy làm ngạc nhiên và sau đó liên tục hỏi đồng nghiệp rằng những âm thanh đó “là gì vậy?”. Sau đó, cô và người đồng nghiệp đã được các mật vụ thúc giục di chuyển vào phòng họp báo của Nhà Trắng.

Cho tới nay, các cơ quan chức năng Mỹ chưa nêu danh tính của đối tượng thực hiện vụ việc.

