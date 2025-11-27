Báo The Hill dẫn lời Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 26/11 xác nhận: "Ngay sau khi vụ tấn công gần Nhà Trắng xảy ra, Tổng thống Donald Trump đã ra chỉ thị triển khai thêm 500 lính vệ binh quốc gia tới Washington. Tôi sẽ nói chuyện với Bộ trưởng Lục quân về việc điều động. Đây là hành động củng cố quyết tâm bảo vệ thủ đô an toàn, chúng tôi sẽ không lùi bước".

Trước đó, Tổng thống Trump đã lên án gay gắt vụ nổ súng ở Washington, đồng thời ca ngợi công việc của lực lượng Vệ binh quốc gia tại đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Kẻ đã tấn công 2 vệ binh cũng đã bị thương nặng và sẽ phải trả giá đắt cho hành động của hắn. Hai vệ binh quốc gia đang được điều trị tại các cơ sở y tế khác nhau. Xin Chúa bảo vệ các vệ binh cùng toàn thể quân đội và lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta", ông Trump nói.

Trước đó, 2 lính vệ binh đã bị tấn công bằng súng vào chiều ngày 26/11 ở ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng 2 dãy nhà. Nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ và được xác nhận là một người Afghanistan. Đây được xem là sự cố nghiêm trọng nhất liên quan tới Vệ binh quốc gia kể từ khi lực lượng này được triển khai trong chiến dịch chống tội phạm của Tổng thống Trump.

Tuần trước, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết ngăn chặn việc triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới Washington. Tuy nhiên, thẩm phán Jia Cobb của Tòa án quận liên bang, người được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, đã tạm hoãn hiệu lực phán quyết đến ngày 11/12. Chính quyền Tổng thống Trump sau đó khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo.