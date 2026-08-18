Vụ xả súng xảy ra tại trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga, một cơ sở giáo dục tư thục Công giáo nằm ở phía tây đảo Mindanao, miền nam Philippines. Báo Manila Times trích dẫn thông tin ban đầu từ Ủy ban điều tra quốc gia Philippines cho biết một học sinh và 2 nhân viên bảo vệ đã bị bắn tử vong trước khi kẻ xả súng tự sát.

Vụ xả súng xảy ra tại trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga ngày 18/8. Video: Philstar

Theo nhà chức trách, kẻ gây án là một nam sinh học năm thứ 4 tại trường trung học cơ sở Ateneo de Zamboanga, có cha đang làm việc cho Văn phòng Hải quan thành phố Zamboanga. Hung thủ đã sử dụng một khẩu súng trường tấn công Glock 9mm (M16).

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) tiết lộ đang điều tra lai lịch của tay súng lớp 9 và cách cậu ta lén mang một khẩu súng trường và một khẩu súng lục vào khuôn viên trường học. Danh tính của đối tượng này hiện vẫn được giữ kín.

Bộ Giáo dục Philippines ra tuyên bố bày tỏ “rất quan ngại” về vụ nổ súng, đồng thời khẳng định luôn sát cánh cùng cộng đồng Ateneo de Zamboanga trong thời gian khó khăn này. Bộ Giáo dục Philippines cũng kêu gọi công chúng hạn chế lan truyền thông tin chưa được xác minh và chia sẻ hình ảnh, video hoặc thông tin chi tiết nhạy cảm về vụ việc, đặc biệt khi có liên quan đến trẻ vị thành niên.

Trong khi đó, Đại học Ateneo de Zamboanga thông báo tình hình hiện đã được kiểm soát và trường đã tạm thời cho các học sinh ở khối phổ thông nghỉ học. Tướng Jose Melencio Nartatez Jr., Giám đốc PNP đã ra lệnh cho cảnh sát phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và các cơ quan liên quan khác để đảm bảo an toàn cho các học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Theo báo Guardian, đây là vụ nổ súng thứ 2 tại trường học ở Philippines trong vòng 2 tháng qua. Hồi tháng 6, hai học sinh đã nổ súng ngay trong khuôn viên của một trường trung học công lập ở thành phố Tacloban, miền trung nước này, khiến 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương.

Để ứng phó, chính phủ Philippines đã cấm trò chơi trực tuyến Gorebox sau khi phát hiện ít nhất một trong số các nghi phạm thường xuyên chơi trò này, đồng thời mở lại cuộc điều tra của Thượng viện về vấn đề an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.

Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, tháng trước, Bộ Giáo dục Philippines đã thông báo với một ủy ban khác của Thượng viện rằng cần có thêm sự hỗ trợ để ngăn chặn “hiện tượng bắt chước”, trong bối cảnh xảy ra thêm nhiều vụ bạo lực sau vụ nổ súng kể trên, bao gồm cả các lời đe dọa đánh bom, đâm dao cũng như phát hiện súng và đạn dược.