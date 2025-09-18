LĐBĐ Thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất các đội tuyển quốc gia nam. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam tụt 1 bậc, rơi xuống hạng 114 thế giới với 1.169,92 điểm, dù không thi đấu trận chính thức nào trong tháng 9.

Tuyển Việt Nam tụt một bậc so với tháng trước - Ảnh: Hữu Hà

Việc rớt hạng xuất phát từ việc các đối thủ phía sau như Indonesia có kết quả khả quan ở loạt trận FIFA Days.

Trong khu vực Đông Nam Á, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn giữ vị trí thứ 2 sau Thái Lan. Đội bóng xứ Chùa vàng tăng một bậc lên hạng 101 thế giới với 1.222,2 điểm, nhờ thắng Fiji 3-0 và chỉ thua sát nút Iraq 0-1.

ĐT Indonesia cũng thăng tiến khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 6-0 và hòa Lebanon, vươn lên hạng 118, chỉ còn kém tuyển Việt Nam 5 bậc.

Top 10 FIFA hiện tại - Ảnh chụp màn hình

Ở nhóm đầu thế giới, Tây Ban Nha gây tiếng vang lớn khi vượt qua Argentina và Pháp để chiếm ngôi số vị số 1, lần đầu tiên kể từ năm 2014. Nhờ thắng Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup 2026, họ đạt 1.875,37 điểm, vượt Pháp (1.870,92) và Argentina (1.870,32).

Đây là minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của bóng đá xứ sở bò tót dưới thời HLV Luis de la Fuente, với lực lượng trẻ trung và phong độ ổn định. Cuộc đua top đầu hứa hẹn còn gay cấn trong tháng 10 tới.