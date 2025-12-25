Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Khánh Hòa đã chủ động xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả gắn với định hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ thành lập 410 tổ hợp tác, hợp tác xã với hơn 2.200 thành viên. Kinh tế phát triển, đời sống các hộ nông dân nâng cao góp phần không nhỏ vào Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giúp nâng cao giá trị nông sản.

Bình quân hằng năm, toàn tỉnh có hơn 115.000 lượt hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu, qua bình xét có hơn 79.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư, đổi mới mô hình canh tác theo hướng an toàn, hữu cơ, công nghệ cao.

Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình đạt doanh thu hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Tiêu biểu như Hợp tác xã Táo Cam Thành Nam, phường Bắc Cam Ranh. Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, xã Phước Dinh. Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập, đời sống cho thành viên.

Song song với đó, Hội nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị và sản xuất theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Đặc biệt, mô hình “Vườn rau gia đình” đã phát triển hơn 420 hộ, giúp tăng thu nhập, bảo đảm an toàn thực phẩm và lan tỏa lối sống xanh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, sâu rộng hiện nay, Hội Nông dân tích cực hỗ trợ nông dân tiếp cận kinh tế số. Hơn 7.500 hộ đã được hỗ trợ mở gian hàng trên các kênh thương mại điện tử như: Postmart, Voso, Felix.store.

Hội cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn về thương mại điện tử, marketing số; đồng thời hỗ trợ hơn 423 tỷ đồng vật tư, phân bón theo hình thức trả chậm, trả góp. Qua đó, nông dân từng bước chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, thích ứng yêu cầu của thời đại số.

Trong 5 năm qua, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hơn 10.000 ngày công, 42.000m² đất thực hiện các công trình công cộng, tham gia phát dọn, nạo vét kênh mương, duy tu đường giao thông… với tổng trị giá ước tính hơn 3.500 tỷ đồng; đồng thời xây dựng hơn 250 công trình trên nhiều lĩnh vực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.