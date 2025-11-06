Ngày 6/11, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây đã cứu sống một nữ du khách châu Âu bị nhồi máu cơ tim cấp trong lúc du lịch ở Sa Pa.

Trong chuyến đi, người phụ nữ bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, khó thở, rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau khi sơ cứu tại một cơ sở y tế ở Lào Cai, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy người bệnh có hội chứng vành cấp, tiền sử đặt stent mạch vành, tràn dịch màng phổi trái nhiều, SpO2 chỉ 86%.

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ngày thứ hai, biến chứng phù phổi cấp, tràn dịch màng phổi trái, suy tim trên nền stent cũ và COPD.

Ngay lập tức, người bệnh được điều trị tích cực, tiến hành dẫn lưu dịch màng phổi, hỗ trợ hô hấp, giúp SpO2 cải thiện nhanh từ 86% lên 95%. Song song, điều trị tối ưu cho hội chứng vành cấp và suy tim cấp được triển khai đồng bộ.

Dù bệnh nhân không nói được tiếng Anh, các bác sĩ vẫn phối hợp hiệu quả nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đại sứ quán, đảm bảo việc trao đổi, giải thích tình trạng sức khỏe minh bạch, giúp người bệnh và gia đình hoàn toàn yên tâm.

Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai thống nhất chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành. Sau can thiệp, bệnh nhân hết đau ngực, khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định, vùng cơ tim được cứu sống. Bệnh nhân hồi phục tốt, xuất viện an toàn.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay ngay khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân nước ngoài nguy kịch, bệnh viện đã huy động tối đa sức mạnh đa chuyên khoa, phối hợp nhịp nhàng giữa Trung tâm Cấp cứu A9, Viện Tim mạch, Khoa Hồi sức tích cực và các đơn vị liên quan.

