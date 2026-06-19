Những ngày qua, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ liên tiếp xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Theo dự báo, trong ngày 19/6, hình thái thời tiết này vẫn duy trì tại các khu vực trên. Trong khi đó, nhiều địa phương ở Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với cảm giác oi bức, khó chịu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1-2 ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Miền Bắc chuẩn bị trải qua những ngày nắng nóng oi bức. Ảnh: Nam Khánh

Cũng trong ngày 19/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ.

Từ ngày 23-25/6, vùng núi Bắc Bộ cũng sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt sau nhiều ngày mưa. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt đến khoảng ngày 25/6.

Hà Nội có thể chạm ngưỡng trên 40 độ do hiệu ứng đô thị

Các chuyên gia nhận định, đợt nắng nóng lần này tại miền Bắc có cường độ cao, trong đó Hà Nội có nhiều ngày đạt mức 38 độ. Cùng với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nhiệt độ thực tế có thể vượt 40 độ.

Thời tiết Hà Nội sắp có nhiều ngày nắng nóng đến 38 độ. Nguồn: NCHMF

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết các mô hình dự báo GFS, ICON, CMC đều thống nhất về một đợt nắng nóng rất gay gắt trong giai đoạn Hạ chí, xảy ra tại đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Bộ.

Theo dự báo, nhiệt độ tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu tăng lên mức 36 độ từ ngày 21/6, sau đó có thể đạt đỉnh 39 độ hoặc hơn vào khoảng 23-25/6. Khi khí áp xuống thấp khoảng 998 hPa, nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 45 độ do tình trạng “om nhiệt” trong khu vực đô thị.

Ông Huy cũng cho biết, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể đạt 39-40 độ trong giai đoạn 23-26/6; Huế khoảng 37-38 độ từ 22-26/6; còn khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 36-38 độ.

Cũng theo ông Huy, nắng nóng gay gắt hơn được ghi nhận ở khu vực phía Tây, cách bờ biển 30-50km. Trong khi đó, các khu vực này có mây giông rải rác vào buổi chiều nên ít xảy ra hiện tượng tích nhiệt kéo dài.

“Đây là đợt nắng nóng dịp Hạ chí, thời điểm mặt trời có thời gian chiếu sáng dài nhất trong năm, kết hợp khí áp thấp và độ ẩm không khí cao khiến cảm giác thời tiết trở nên oi bức, ngột ngạt”, ông Huy lưu ý.

Đồng thời, ông Huy cũng khuyến cáo người lao động ngoài trời cần trang bị đầy đủ đồ chống nắng, hạn chế hoạt động trong khung giờ từ 11–16h nếu không cần thiết.

Do nắng nóng và nắng nóng gay gắt, độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và cháy rừng gia tăng. Nắng nóng cũng có thể gây mất nước, ảnh hưởng sức khỏe khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.