Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, ngày và đêm 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội bắt đầu xuất hiện nắng nóng. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/6, xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Từ đêm 19-25/6, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; từ 23-25/6 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều khu vực 37-39 độ.

Trong khi đó, ngày 19-20/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ.

Ngoài ra, ngày 19/6, các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 19/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu vực Nam Phú Thọ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.