Ngày 9/4, Công an phường Cao Xanh (Quảng Ninh) cho biết đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Ngọc Trình (SN 1984, trú tại phường Cao Xanh) về việc bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo, khoảng 14h ngày 29/3, khi mở két sắt trong phòng ngủ, anh Trình phát hiện bị mất 270 triệu đồng và một chiếc nhẫn vàng (khoảng 2 chỉ).

Bà Sâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Cao Xanh

Lần gần nhất anh Trình kiểm tra tài sản là vào trưa 27/3 và vẫn còn nguyên. Qua xác minh, công an đã triệu tập bà Nguyễn Thị Sâm (SN 1972, trú phường Hồng Gai, là người giúp việc tại gia đình anh Trình) để làm việc.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bà Sâm thừa nhận đã trộm cắp tài sản vào tối 28/3 khi gia đình chủ nhà vắng mặt.

Sau khi lấy tiền và vàng, bà Sâm mang toàn bộ tài sản đưa cho bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1984, trú phường Cao Xanh) để trả khoản nợ hơn 300 triệu đồng vay trước đó.

Bà Xuân khai sau khi nhận tiền đã chuyển 300 triệu đồng cho người thân, còn chiếc nhẫn vàng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an.

