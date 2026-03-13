TS Phan Bích Thiện đã chuẩn bị kế hoạch trở về Việt Nam từ nhiều tháng trước. Đây là lần thứ hai bà trở về Việt Nam để trực tiếp tham gia bầu cử. Lần đầu tiên cách đây 10 năm, còn kỳ bầu cử trước bà không thể về do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, hành trình về nước lần này của bà không mấy suôn sẻ. Những chuyến bay thuận tiện quá cảnh qua Trung Đông liên tục bị hủy, buộc bà phải đổi vé từ Budapest (Hungary) sang Frankfurt (Đức) để nối chuyến về Hà Nội. Và ngay trước ngày khởi hành, hãng hàng không Đức thông báo xảy ra đình công. Một lần nữa, bà lại phải đổi chuyến, thậm chí sang Frankfurt trước một đêm để kịp bay về Hà Nội.

Tiến sĩ Phan Bích Thiện là một gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Vượt qua hành trình vạn dặm, TS Phan Bích Thiện cho biết, bà càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc trực tiếp có mặt và cầm lá phiếu tham gia một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

"Với tôi, mỗi lá phiếu không chỉ đơn thuần là một sự lựa chọn, mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân vào tương lai đất nước, thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đối với con đường phát triển chung của dân tộc", bà chia sẻ.

Không khí bầu cử sôi nổi khắp nơi

Trở về Việt Nam đúng thời điểm cả nước chuẩn bị cho ngày bầu cử, TS Phan Bích Thiện đã cảm nhận rõ không khí sôi nổi ở khắp nơi.

"Từ các tuyến phố, khu dân cư đến cơ quan, trường học đều được trang trí pano, áp phích, băng rôn giới thiệu về ngày bầu cử và danh sách ứng cử viên. Không khí chuẩn bị diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Nhiều người dân chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và chương trình hành động của họ.

Đối với một người sống xa Tổ quốc lâu năm như tôi, được trực tiếp chứng kiến không khí tích cực và trách nhiệm ấy, tôi thấy rất xúc động và tự hào", bà chia sẻ.

TS Phan Bích Thiện cũng đánh giá cao sự thuận tiện trong các thủ tục liên quan đến bầu cử khi việc đăng ký và nhận thẻ cử tri được thực hiện nhanh chóng khi các cán bộ phường chủ động liên lạc trước để hướng dẫn. Nhiều ứng dụng công nghệ được sử dụng để cập nhật thông tin bầu cử, cho thấy quá trình chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Theo TS Phan Bích Thiện, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương tiếp tục được đổi mới theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn, trong đó HĐND được tổ chức theo hai cấp.

Bà cho rằng, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các đại biểu được bầu, khi họ phải đảm nhận trách nhiệm đại diện cho cử tri và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương với phạm vi rộng hơn.

TS Phan Bích Thiện cùng cộng đồng người Việt ở Hungary tổ chức tặng quà từ thiện nhân dịp Giáng sinh cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn người Hungary.

Mong muốn tăng cường kết nối

TS Phan Bích Thiện khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc. Với hàng triệu người sinh sống trên khắp thế giới, kiều bào không chỉ đóng góp về kinh tế mà còn mang theo tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới kết nối quốc tế quý giá.

Bà mong muốn Quốc hội và các cơ quan dân cử sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn tới các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Theo bà, cộng đồng người Việt tại Hungary - nơi bà đang sinh sống - có mối quan hệ rất tốt với Quốc hội Hungary và thường xuyên có các hoạt động trao đổi với các nghị sĩ cũng như Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hungary - Việt Nam. Những kết nối này có thể trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam với các quốc gia khác, kể cả trong lĩnh vực lập pháp và chính sách công.

TS Phan Bích Thiện hy vọng trong tương lai sẽ có cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài có thể tham gia bầu cử tại các cơ quan đại diện ngoại giao mà không cần phải về nước. Bà mong muốn các cử tri tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn những đại biểu có đủ tâm và tầm để đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Theo bà, dù ở trong nước hay nước ngoài, mỗi người Việt đều có thể đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. “Nếu không thể trực tiếp về nước để tham gia bầu cử, mọi sự quan tâm và đóng góp ý kiến của kiều bào từ xa cũng góp phần tạo nên sức mạnh chung giúp đất nước phát triển”, TS Phan Bích Thiện bày tỏ.