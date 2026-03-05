ĐT nữ Hàn Quốc tiếp tục khẳng định tham vọng tiến sâu tại Asian Cup nữ 2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Philippines ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Với kết quả này, đại diện xứ sở kim chi tiến rất gần đến tấm vé vào vòng knock-out.

Sau màn ra quân ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Iran, các học trò của HLV trưởng Hàn Quốc bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Ngay từ những phút đầu, họ chủ động kiểm soát bóng và dồn ép các cô gái Philippines nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

ĐT nữ Hàn Quốc thắng đậm nữ Philippines - Ảnh: AFC

Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á cũng nhập cuộc với quyết tâm lớn sau thất bại sát nút 0-1 trước chủ nhà Australia. Philippines tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ, nhưng chỉ trụ vững được đến phút 12. Từ đường kiến tạo của Kim Shin Ji, Jeon Yu Gyeong dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Hàn Quốc.

Chỉ ba phút sau, khoảng cách đã được nhân đôi. Park Soo Jeong tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khiến thủ môn Olivia McDaniel hoàn toàn bó tay.

Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Phút 56, Mun Eun Ju ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, giúp đội bóng xứ kim chi tiến sát tấm vé vào tứ kết. Nếu Iran không thể đánh bại Australia ở trận đấu cùng bảng, Hàn Quốc sẽ chính thức vào tứ kết Asian Cup nữ 2026 sớm một vòng. Trong khi đó, thất bại này khiến đội đương kim vô địch SEA Games nguy cơ về nước ngay sau vòng bảng.

Ghi bàn: Jeon Yu Gyeong 12', Park Soo Jeong 15', Mun Eun Ju 56'

Đội hình thi đấu

Nữ Philippines: O. McDaniel, Cowart, Long, Eggesvik, Frilles, C. McDaniel, Beard, Pasion, Harrison, Markey, Guillou

Nữ Hàn Quốc: Kim Min-Jung, Kim Jin-Hui, Ko Yoo-Jin, Choo Hyo-Joo, Lee Min-Hwa, Jung Min-Young, Jeon Yu-Gyeong, Park Soo-Jeong, Mun Eun-Ju, Kim Shin-Ji, Son Hwa-Yeon